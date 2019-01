González Pons: "Si sois del PP de Fraga, Aznar, Rajoy y Casado, no os afiliéis a Vox"

Publicada el 19/01/2019 a las 14:24 Actualizada el 19/01/2019 a las 14:44

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo , ha apuntado a los miembros de su partido que si se sienten del PP de Manuel Fraga, José María Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casadoy ha añadido que ni Loyola de Palacio ni Rita Barberá, como referentes de la formación conservadora, lo hubieran hecho; según informa Europa Press.González Pons ha lanzado este mensaje ante la Convención Nacional del PP tras laeste viernes en este mismo foro del portavoz de Tabarnia , Jaume Vives, que aseguró que muchas personas están enfadadas con el PP por su comportamiento en los últimos años y les sugieren que se pasen a Vox. "No os afiliéis a Vox", ha dicho desde la tribuna el portavoz europeo, que en un claro mensajeha dicho que no por gritar más o estar enfadado "se tiene más razón ni se consiguen mejores cosas" sino que a veces se provocan "daños sin querer".González Pons ha recalcado la importancia de lasde mayo porque en ellas no se van a enfrentar izquierda y derecha sino "democracia representativa frente a populismo" y "nacionalismo contra europeísmo". "Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos", ha dicho. "Si en el próximo Parlamento Europeo los antieuropeos logran una mayoría dede un continente en paz puede ser no el primer objetivo, sino uno secundario", ha agregado.