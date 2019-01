Los taxistas de Barcelona mantienen el paro y el bloqueo de la Gran Via

Publicada el 19/01/2019 a las 12:41 Actualizada el 19/01/2019 a las 13:14

Colau: "La Generalitat ha provocado un conflicto con el taxi"

La Generalitat ha provocat un conflicte amb el sector del taxi amb una proposta de regulació dels VTC irresponsable. Els taxistes tenen dret a protestar. Pero RES justifica actes de violència com aquest. Gràcies @barcelona_Gub per la intervenció. https://t.co/b08HFH0w6T — Ada Colau (@AdaColau) 18 de enero de 2019

Losque la tarde del viernes decidieron ocupar la Gran Via de Barcelona han mantenido el paro en esta aveniday a primera hora de este sábado el bloqueo se ha situado entre las calles Girona y Rocafort, según informa Europa Press. Permiten la circulación en las calles perpendiculares a la Gran Via, donde también estáy uno de los carriles del centro de la avenida para permitir el paso de transportes de urgencias.Iniciaron la protesta el viernes en contra de la propuesta del Govern de obligar a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a precontratar sus servicios con 15 minutos de antelación, ya que el colectivo del taxi quiere que se obligue a contratar el servicio de VTC con 24 horas de antelación.Tras una asamblea en la Gran Via el viernes, y algunos de los taxistas también hicieron una marcha hasta la plaza Sant Jaume, donde se encuentra la Generalitat . Los Mossos d'Esquadrapor presuntos daños y desórdenes durante las protestas de los taxistas en Barcelona el viernes.La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , afirmó la noche del viernes que la Generalitat "hacon una propuesta de regulación de los VTC –vehículos de alquiler con conductor– irresponsable".En un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press, la alcaldesa también puntualizó que "" y agradeció la intervención de la Guardia Urbana de Barcelona.