Miles de personas se movilizan en Bilbao para recordar que "un año después" siguen "en lucha por unas pensiones dignas"

Publicada el 19/01/2019 a las 18:50 Actualizada el 19/01/2019 a las 19:27

Miles de personas –, según fuentes municipales– se han manifestado por las calles de Bilbao para reclamar uny subrayar que "un año después" del inicio de las protestas siguen "en lucha". Asimismo, han advertido a los partidos políticos que no hagan "proclamas vacías sino que ejecuten medidas que se acerquen" a sus demandas básicas, informa Europa Press.Con motivo delde las movilizaciones que se han desarrollado en todo el Estado, el movimiento de pensionistas de Vizcaya se ha manifestado este sábado por las calles de Bilbao con una marcha que ha arrancado pasadas las 17.00 horas desde las inmediaciones de la sede de Confebask entre gritos deTras una pancarta en la que se podía leer 'Pensiones públicas dignas - No 0,25%' y 'Un año de lucha-Pentsionistak aurrera', y con muchos manifestantes ataviados con, la movilización ha transcurrido entre gritos de "esta batalla la vamos a ganar" y "si esto no se arregla, leña, leña, leña".En declaraciones a los medios de comunicación, los portavoces del movimiento Andrea Uña y Jon Fano han destacado la "" para seguir defendiendo su tabla reivindicativa que incluye pensiones mínimas de, una de sus "reivindicaciones estrella y con la que no se va a claudicar". Asimismo, han resaltado que el conjunto de las plataformas vascas y navarra han acordadodurante los próximos meses, "con formas distintas y con más peso de las concentraciones de los lunes y las movilizaciones comarcales"."Tenemos previsto también llevar a cabo un plan de movilización hasta mayo donde esperamos realizar una movilización ciudadana de gran importancia que recoja no solo al mundo de los pensionistas, sino a", han añadido.Además, han sostenido que ante la llegada del, exigirán a los partidos que no hagan "proclamas vacías sino que ejecuten medidas que se acerquen a las demandas básicas".A su llegada al Consistorio, los organizadores de la marcha han leído un comunicado en el que han recordado que "hace un año, el 15 de enero, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria al igual que el del resto del Estado inició movilizaciones contra el 0,25% de subida de las pensionesdesde el año 2013 y por unas pensiones públicas dignas"."Desde esa fecha venimos realizando ininterrumpidamente todos los lunes concentraciones ende nuestro país acompañadas decon la participación de decenas de miles de personas pensionistas acompañadas en ocasiones de otros sectores sociales y populares", han añadido. Pese a reconocer que el balance de lo conseguido producto de la movilización "no ha sido el pretendido", han advertido de que "tampoco ha sido despreciable". "Hemos logrado que las demandas del movimiento de pensionistas hayande partidos e instituciones y nadie podrá eludir tener que posicionarse ni tomar medidas de mejora de las pensiones en especial los gobiernos de Madrid, Gasteiz e Iruña", han añadido.De este modo, han resaltado que en el plano material han conseguido que las pensiones en generaleste año y un, que las pensiones mínimas lo hagan un 3% en ambos ejercicios y que la base reguladora de las pensiones de viudedad pasen al 56% en 2018 y al 60% en 2019, así como que la aplicación del factor de sostenibilidad sea prorrogado hasta 2023. "Estos limitados avances están muyfundamentales. Entre otras, garantía de la subida permanente de las pensiones según el IPC, pensión mínima de 1.080 euros que afectaría principalmente a las mujeres, reduciendo la brecha de pensiones existentes, o derogación definitiva de factor de sostenibilidad", han enumerado.Además, se han mostrado, "más aún cuando en mayo se van a celebrar elecciones municipales, forales en algunos casos y europeas y todos los partidos van a tratar de no aparecer al menos contrarios a nuestras demandas".