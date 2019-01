Publicada el 19/01/2019 a las 16:48 Actualizada el 19/01/2019 a las 17:32

"Nadie entiende el movimiento de Errejón"

Podemos Madrid: "Íñigo no es Manuela"

La dirección de Podemos se ha centrado este sábado en buscar uny los candidatos de las próximas elecciones autonómicas y el refuerzo de su marca, como la mejor forma de evitar los riesgo que conlleva para los intereses de todo el partido el "golpe" que ha asestado el excandidato del partido morado a la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón, según informa Europa Press.La cúpula del partido morado, con la portavoz parlamentaria, Irene Montero, y el secretario de Organización, Pablo Echenique, a la cabeza, ha reunido este sábado en la sede de Podemos a todos los secretarios generales autonómicos y a los candidatos de los comicios de mayo en la que ha sido el primero, para comenzar a preparar las elecciones.La reunión estaba convocada desde principios de semana, antes de que Errejón anunciara el jueves su acuerdo con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para concurrir en la Comunidad de Madrid al frente de la plataforma Más Madrid impulsada por la regidora,Por ello, aunque el orden del día era otro, el encuentro se ha convertido en la oportunidad perfecta para la dirección para buscar el cierre de filas de los territorios frente a la crisis abierta por Errejón, para, y para evitar que se produzca cualquier atisbo de contagio en otros territorios.Así, fuentes de la dirección consultadas por Europa Press han explicado que además de tratar los preparativos de la campaña electoral, se ha hecho un, y ha habidoen que el movimiento de Errejón no espara "ningún territorio".Según estas fuentes, todos han coincidido en lay "que vaya fuerte a las elecciones", lo que pasa por reivindicar sus logros y sus siglas, y dejar de hablar de las cuestiones internas.La mayoría de líderes territoriales han centrado sus intervenciones en explicar la situación de sus territorios y sus, si bien el candidato en Baleares, Juan Pedro Yllanes, ha aprovechado además para desvincularse de nuevo de Errejón, al que apoyó en la Asamblea de Vistalegre II, reafirmando que es el candidato de la "unidad" y que su apuesta es Podemos.También se ha desmarcado de Errejón el secretario general de Podemos en Murcia, Óscar Urralburu, considerado afín al diputado madrileño. "Todos nos hemos visto sorprendidos por las formas en la que Íñigo Errejón ha realizado su anuncio, unas formas que no compartimos y que forman parte de una decisión que afecta solo a la comunidad de Madrid, yal resto de territorios del conjunto del país", ha asegurado en un comunicado.A su llegada a la sede de la calle Princesa de Madrid, los dirigentes y candidatos autonómicosen Podemos, a excepción del líder en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, que ha hecho su primera declaración pública desde que Errejón hiciera su anuncio el jueves a primera hora. Antes de la reunión, el secretario de Organización ya ha avanzando que el objetivo de la reunión era "pasar página" y centrarse en ganar las elecciones de mayo, tras la crisis que se ha abierto en el partido, a su juicio,de Errejón. Podemos Madrid ciudad se ha, Pablo Iglesias, de que "Íñigo no es Carmena", y ha reafirmado su "compromiso con unque se construye en".Fuentes de la formación consultadas por Europa Press han eludido responder a preguntas sobre el conflicto con el diputado Íñigo Errejón y se han limitado a remitirse a dichas palabras de Iglesias, tras el encuentro del secretario general de Podemos Madrid ciudad, Julio Rodríguez, con colectivos y movimientos sociales parapara los comicios municipales de 2019."Se trata de un primer encuentro que dará paso acon cada uno de los colectivos y movimientos sociales al objeto de recoger propuestas programáticas de cara a las próximas elecciones municipales en Madrid en mayo de 2019", ha explicado. Las organizaciones, colectivos y movimientos participantes están vinculados a diversos sectores, como urbanismo, servicios sociales, patrimonio, movilidad, o pensiones, además de colectivos del movimiento feminista.Por su parte, Rodríguez ha señalado, según el citado comunicado, que "la elaboración del programa es un, y esta recogida de propuestas e ideas es parte del compromiso de Podemos con la ciudadanía."La secretaria de sociedad civil de Podemos Madrid, Elena Hernández, ha apostado por "el encuentro y" para "encontrar la mejor fórmula de transformar las propuestas y demandas en políticas públicas que sean útiles para mejorar la vida de la gente".En este sentido, el secretario de innovación política y estrategia, Fran Verdes, ha explicado cómo las diferentes propuestas recogidas van a integrarse en la elaboración programática de Podemos Madrid, a través de diferentes canales y posteriores reuniones de trabajo.