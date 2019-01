Cospedal reaparece en un acto del PP y recuerda que Casado fue su candidato en las primarias

Publicada el 20/01/2019 a las 11:33 Actualizada el 20/01/2019 a las 12:13

La exsecretaria general del PP , reapareció este domingo en un acto de partido. Escogió la jornada de clausura para hacerlo, dos días después de que acudieran el expresidentey la exvicepresidenta del Gobierno, y su mayor enemiga interna,Cospedal, que renunció a su escaño el pasado noviembre tras el escándalo de las grabaciones del comisario jubilado, recordó a los periodistas que ella había apoyado a Pablo Casado en la fase final de las primarias del partido, cuando solo eran candidatos él y Santamaría.se le cuestionó. "Vengo a respaldar al PP. Todo el mundo sabe a quién apoyé en primarias", dijo.Después, dentro del pabellón número 1 de Ifema, donde se clausura este domingo la convención con la que el PP pretende un rearme ideológico, consideró queEn el comunicado que Cospedal difundió el 7 de noviembre desde su perfil de la red social Twitter, enmarcaba su decisión de dejar en escaño en el contexto de "liberar al PP de cualquier ataque". Y para que su partido se sienta "libre" a la hora de "denunciar" la situación que vive un Gobierno como el del socialista Pedro Sánchez, "con dos ministros cesados y otros cuatro seriamente cuestionados,"He cometido muchos errores en mi vida, pero considero que mi interlocución hace nueve años con el responsable de una empresa autorizada por el Ministerio del Interiorse defendía."Siempre he creído que un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están siendo injustamente atacados no puede esperar que los ciudadanos confíen en él", advertía a Casado.