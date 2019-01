Los taxistas continúan en huelga indefinida en Barcelona tras la reunión con el Govern

Publicada el 20/01/2019 a las 12:13 Actualizada el 20/01/2019 a las 13:03

La Generalitat lamenta la "intransigencia"

"Parar Madrid" para exigir regulación

Los taxistas de Barcelona decidieron este sábado por la noche en asamblea que, que mantiene colapsada la Gran Via de Barcelona, tras una reunión de cuatro horas con la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), según informa Europa Press.El representante sindical de Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha explicado en un mensaje en Twitter que la Generalitat les ofreció unade los vehículos VTC que dependería de los ayuntamientos y de AMB, a cambio de que"Y la asamblea ha dicho que no, no nos movemos de aquí", ha explicado Álvarez, que ha concretado que el Govern les ofreció una nueva reunión el martes a las 16 horas, puesto que tenían que estudiar jurídicamente la nueva propuesta.El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha lamentado este domingo lade los taxistas de Barcelona. En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, Calvet ha mostrado sude la asamblea de taxistas y ha anunciado que se reunirán nuevamente el martes, por lo que han pedido unde Barcelona "para que la movilidad sea lo más normal posible"."A veces la percepción de la ciudad es que (la protesta) es un pelo, y por parte de algunos. Eso les resta", ha criticado Calvet, que ha asegurado que los ciudadanos no lo entienden. Ha explicado que el equipo interno de la Conselleria continuará trabajando en el desarrollo del decreto ley que propusieron inicialmente, ya que los taxistas se han negado a acabar con la protesta. Ha insistido en que su propuesta pretende que la combinación entre elde los ayuntamientos y el AMB "sea lo más competitiva posible para los taxis y más".Además, Calvet ha asegurado que no le consta que la protesta se vaya a extender por: "Lo lamentaría", ha añadido, tras lo que ha defendido su propuesta como una oportunidad para el sector del taxi para ponerse al día.Con respecto al papel del ayuntamiento de Barcelona, el conseller ha pedido a la alcaldesa, Ada Colau, que "deje de esconderse detrás de la Generalitat " y diga cuánto tiempo ampliaría el tiempo de precontratación del VTC. "Lo que la alcaldesa querría en la práctica es eliminar a los VTC", ha sostenido Calvet, que ha destacado que ellos no quieren eliminarlos sino que su servicio sea compatible con el de los taxistas.Calvet ha insistido en que cree que hayy que "es el que quieren los ciudadanos, de convivencia entre taxi y VTC", tras lo que ha reprochado a Colau que criticar y dar lecciones es muy fácil y la ha instado a que amplíe las horas a partir de su decreto ley.Los taxistas inician este lunes unacon el objetivo de que la Comunidad lance una normativa de forma "inmediata" para regular el sector VTC en la región ante la proliferación de licencias.La huelga tiene lugar dos días antes de la celebración de la Feria Internacional de Turismo ( Fitur ) en Ifema y se produce tras el referéndum dirigido a los profesionales sobre si eran partidarios de la medida. Un 95% de los casien la consulta se pronunciaron a favor del paro indefinido.