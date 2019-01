Arranca la huelga de taxistas en Madrid,y continúa en Barcelona, para exigir que se regulen las licencias VTC

Publicada el 21/01/2019 a las 09:11 Actualizada el 21/01/2019 a las 09:40

Garrido espera llegar a un acuerdo

Las asociaciones esperan la propuesta

Paros también en Barcelona

Los taxistas de Madrid inician este lunes una huelga indefinida paracon el objetivo de que la Comunidad lance una normativa de forma "inmediata" paraen la región ante la proliferación de licencias.La huelga tiene lugar dos días antes de la celebración de la(Fitur) en Ifema y se produce tras el referéndum dirigido a los profesionales sobre si eran partidarios de la medida. Unde los casi 8.500 taxistas que participaron en la consulta se pronunciaron a favor del paro indefinido. El inicio de la huelga tendrá una especial incidencia en toda la ciudad, pero(como Atocha y Chamartín) y en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.Aparte, dado que el sector tiene un "compromiso social" con la ciudadanía, de forma voluntaria ha acordado, que tendrán un distintivo "especial", para aquellos usuarios que necesiten desplazarse para tratamientos de diálisis, pruebas oncológicas o para trayectos de personas con movilidad reducida. El miembro de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi de Madrid,, ha indicado que dichos servicios mínimos serán gratuitos. Además, se prevé realizardiarias entre las 12 y las 14 horas en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional.Coincidiendo con las primera horas del paro, se está produciendo una reunión entre el presidente de la Comunidad de Madrid,, y las principales asociaciones del sector para ofrecerles una "reforma exprés" de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, que irá encaminada en la defensa de sus derechos. El dirigente regional ha recordado que el Gobierno se reunió el martes con las asociaciones, dondey empezar a construir un planteamiento" en su defensa. A partir de ahora, Garrido quiere abrir camino para "empezar a legislar" porque, a su parecer, los taxistas están sufriendo "una situación francamente injusta". Por ello, ha manifestado su creencia de que puede llegarse a un acuerdo con las patronales del sector del taxi.Sobre esta encuentro, Fúnez ha señalado que llevan reclamando a la Comunidad de Madrid desde el 28 de septiembre que tiene que regular el sector de la VTC, que ya llega a los casien la región. Detalla a su vez que el pasado 16 de noviembre mandaron una carta a Comunidad y Ayuntamiento solicitando pasos en ese sentido, ante lo cual desde el Gobierno regionalque sí encontraron en el Consistorio, que en diciembre ya avanzó quesobre la cuestión.El 21 de noviembre se volvió a mandar una carta a la Comunidad de Madrid que hizo, a juicio de este portavoz de la Federación del Taxi, "caso omiso". Ya el 8 de enero, un día antes de una manifestación en Madrid, hubo un encuentro entre ambas partes donde se acordó la reunión de un grupo de trabajo para abordar sus exigencias y la eventual regulación, que estaría a la espera de la aprobación del Proyecto de Ley del Congreso sobre la VTC. No obstante, tras otra reunión el 15 de enero y una vez que el sectorla convocatoria de huelga indefinida, la Comunidad presenta ahora una propuesta de una reforma exprés. "Estamos a la espera de ver cómo es esa propuesta", ha remachado Fúnez.El presidente de la Asociación Gremial Autotaxi de Madrid,, ha señalado que ve con "esperanzas" el movimiento de la Comunidad de Madrid de proponer una reforma de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, aunque este gesto no es suficiente para desconvocar la huelga. No obstante, también ha reclamado a la alcaldesa de Madrid,, que "cumpla" con el sector para que "no deje pasar este tren" y se posicione también junto a los taxistas, que son los verdaderos prestadores del servicio público.La concentración de los taxistas en la Gran Via de Barcelona entre las calles Entença y Bailèn, que han modificado su recorrido.Según ha informado TMB, las líneas D50, H12, V13, 7, 52, 54, 59 y 62 circulan por el carril lateral entre la plaza Tetuan y la calle Comte d'Urgell. Además, la 22 y la 24entre las calles Diputació y Casp, y están siendo desviadas por Balmes.