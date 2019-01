Catalá rechaza la existencia de una puerta giratoria tras su fichaje por la firma que defiende a la aseguradora de Renfe y Adif

infoLibre

Publicada el 21/01/2019 a las 13:37 Actualizada el 21/01/2019 a las 14:08

"¿Qué es Herbert Smith Freehills?". Con esta pregunta ha interpelado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al exministro y ex secretario de Estado de Infraestructuras,, durante la comisión de investigación que analiza las circunstancias en las que se produjeron el accidente de Angrois en julio de 2013. "Una firma de abogados de origen inglés que tiene sede en España", ha respondido el exministro, quien finalmente ha confirmado su pertenencia a la misma desde enero del presente año. Pese a tratarse de una empresa especializada en asesorar al consorcio español en alta velocidad y la "firma de abogados que defiende a la aseguradora de Renfe y Adif en el accidente de Angrois", el conservador hay de un conflicto de intereses con su entrada en el bufete."¿No le chirría a usted que sea fichado por este bufete de abogadosy que usted niegue desde el minuto uno que [el tren accidentado] sea de alta velocidad?", ha lanzado el diputado, para a continuación recalcar que se trata de "una puerta giratoria como una casa" que en este contexto resulta "aún más grave". Al respecto, Catalá se ha limitado a señalar que sus primeras declaraciones asumiendo que el tren no era de alta velocidad datan del año 2013, mientras que su fichaje en la firma apenas tiene un mes. Además, ha insistido en subrayar que cuenta con el aval de la Oficina de Conflictos de Intereses.Alexandra Fernández, diputada de En Marea, le ha preguntado si "". Catalá ha vuelto entonces a desvincular sus declaraciones de 2013 con su actividad profesional de 2019. "Las leyes son muy exigentes, los plazos, los tiempos, los he cumplido sobradamente", de manera que "no hay ninguna incompatibilidad formal", ha reiterado.También Catalá ha asegurado que desde el Ministerio de Fomento en ningún momento se trasladó lay ha destacado que siempre respetaron desde el ministerio la investigación judicial y técnica por lo que no quisieron anticipar orígenes y causas. Durante su intervención, recoge Europa Press, ha vuelto a recalcar que el tren no funcionaba con los estándares de alta velocidad. "A nosotros nos dijeron los técnicos que un sistema de alta velocidad se compone de elementos como un tipo de vías, formación, etc., y el 24 de julio no funcionaba en modo de alta velocidad; y eso fue lo que dijimos", ha apostillado.En este punto, ha señalado que hoy actuaría igual que lo hizo en ese momento y ha subrayado que se pusieron en marcha "las capacidades del departamento para que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) hiciera bien su trabajo". Preguntado sobre si pedirá perdón a las víctimas por su actuación, ha señalado que puesto que hay procesos abiertos sobre el accidente, cuando se conozcan sentencias y conclusiones,