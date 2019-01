El PSOE insiste en pedir a Díaz “una reflexión” tras perder el poder y subraya que será la militancia “quien decida”

Publicada el 21/01/2019 a las 15:38 Actualizada el 21/01/2019 a las 15:42

Adriana Lastra, numero dos de Pedro Sánchez, volvió a repetir la tesis oficial que los dirigentes del PSOE pronuncian cada vez que son interpelados sobre el futuro de Susana Díaz y del PSOE andaluz: “Cuando no conseguimos gobernarSobre “por qué es así” y “sobre cómo recuperar la confianza perdida”.Fue al término de la reunión de la dirección socialista, a la que no acudió Pedro Sánchez, en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó a los dirigentes del PSOE el proyecto deLa también portavoz parlamentaria socialistas en el Congreso no fue más allá y, pese a la insistencia de los periodistas, se limitó a decir que desde el 39º Congreso, el último celebrado hasta la fecha, “la máxima autoridad del partido es la militancia”, que esen cada momento”. Una afirmación que también han hecho otros dirigentes próximos a Sánchez pero sobre la que Lastra no quiso aclarar nada, aunque sí reafirmó que la Ejecutiva no tiene pensado tomar ninguna iniciativa que afecte a la federación andaluza.la dirección federal lo que está es en sacar adelante los Presupuestos”.Si Susana Díaz decide mantenerse al frente del partido en Andalucía y optar incluso a la candidatura a la Presidencia dentro de cuatro años, para relevarla a la ejecutiva federal del PSOE sólo le quedará una opción compatible con el discurso oficial sobre la soberanía de la militancia: esperar a que alguien le dispute el liderazgo, o promover que alguien lo haga, cuando se convoquede los socialistas andaluces, dentro previsiblemente de tres años. Para forzar su celebración de manera anticipada Sánchez repetir lo que hizo en Madrid cuando derribó al secretario general, Tomás Gómez, y nombró una comisión gestora para convocar un congreso extraordinario.