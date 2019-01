Las pseudoterapias provocan entre 1.210 y 1.460 muertes al año en España

Publicada el 21/01/2019 a las 10:25 Actualizada el 21/01/2019 a las 12:30

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de febrero de 2018 reveló un dato importante: los españoles están desinformados respecto a las. De todos los encuestados, aquellos que respondieron no haberse tratado nunca con ningún tipo de medicina alternativa declaró no hacerlo por considerar demasiado caros estos tratamientos. En ningún momento lo situaron como algo separado de la ciencia. La Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp) lleva años denunciando el peligro de la medicina alternativa. Ahora, además, lo hace con datos. La organización publicó este domingo el Primer informe sobre fallecidos por pseudoterapias en España [que se puede consultar en este enlace ], en el que reflejan queSegún lamenta la organización, la cifra podría ser más alta, pero la falta de estudios con cifras oficiales dificulta el conocimiento del impacto que las pseudoterapias pueden llegar a tener en la población. Y es que los fallecimientos pueden deberse a tres vías: alpara empezar el tratamiento con algún tipo de medicina alternativa, a lao a losque estos tratamientos pueden provocar en el paciente.Según revela el informe, los enfermos de cáncer que hacen uso de las pseudoterapias ", y el cáncer se caracteriza por ser más agresivo y mortal cuando se encuentra en estadios más avanzados". "Sabiendo estos datos, no es de extrañar un estudio del 2003 que compara la tasa de mortalidad entre pacientes que usan medicinas alternativas con los que no, concluyera que los enfermos oncológicos que usan pseudoterapias incrementan sus posibilidades de morir en un 14%", añade la Apetp. Los fallecimientos por abandono de terapias o retraso de tratamientos en pacientes oncológicos se elevarían, según la estimación de la APETP, a unPero es que, además, hay que tener en cuenta los posibles daños que pueden causar estos tratamientos en los pacientes. Tal y como recuerda la organización, "las posibilidades por morir a causa de un tratamiento —sea real y basado en la medicina, o una pseudoterapia carente de efectividad terapéutica— existen". "El problema en el segundo caso es que", lamenta. Por ejemplo, según la organización, hay cinco veces más de probabilidades de que los pacientes que habían tenido accidentes cerebrovasculares hubieran visitado a un quiropráctico. En este sentido, los fallecimientos por los daños que una pseudoterapia puede causar a los pacientes, según la Apetp.Y parte del problema, apuntan, la tienen "las miles de personas que,, ofertan pseudoterapias a personas que acaban muriendo o teniendo secuelas a causa de las mismas". "Además, conviene contemplar que, al no ser profesionales sanitarios reglados, carecen de un seguro de responsabilidad civil, y ante estos casos los pacientes no solo sufren un engaño económico y potenciales daños físicos, sino que están totalmente desprotegidos ante una praxis defectuosa y carente de evidencia científica". Y es que, según el barómetro del CIS del pasado mes de febrero, el 40% de las personas acceden a estas prácticas "a través de centros que, en realidad, incumplen la ley de centros y profesiones sanitarias sin ningún tipo de control". Otro 17,4% lo harían en la propia casa del supuesto terapeuta.Ante esta situación, según informan desde Apetp, las Organizaciones médicas colegiales de España y Portugal firmaron este sábado la Declaración Madrid en la que se recomienda, entre otros aspectos, que las pseudoterapias "sean expresamentey se reconozcan, a todos los efectos, como prácticas que atentan contra la salud pública y la seguridad de los pacientes".