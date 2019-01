Podemos garantiza que los inscritos de Podem podrán elegir a sus candidatos en Barcelona pero no aclara cómo

Publicada el 21/01/2019 a las 13:05 Actualizada el 21/01/2019 a las 13:06

El secretario de Organización de Podemos,, ha asegurado este lunes que los inscritos del partido en la ciudad de Barcelona elegirán a sus candidatos al Ayuntamiento, aunque, después de que la dirección municipal confirmara que no va a hacer primarias propias, sino yaque lidera la alcaldesa,Así lo ha asegurado, al ser preguntado por la decisión que la secretaria general de Podem Barcelona,, de quedentro del partido para elegir a los candidatos que presentarán después al proceso conjunto, como sí ha hecho Podemos en el resto de municipios, como por ejemplo, Madrid. A este respecto, Echenique ha señalado que "Podem elegirá a sus candidatos en Barcelona" pero ha apuntado que "los detalles de cómo se haga eso" tendrán que hablarlos con la dirección municipal y autonómica, con los que la dirección estatal tiene, según ha afirmado, "una relación excelente y fluida"."Cómo va a elegir Podemos a sus candidatos es algo que tenemos que hablar en detalle con la dirección municipal y autonómica", ha enfatizado, a pesar de que Barcelona no forma parte de la segunda y última tanda prevista hasta ahora de primarias municipales. Se da la circunstancia, además, de que la decisión de seis concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, incluidos la portavoz municipal,, de no participar en las primarias propias del partido, para concurrir directamente en las de la plataforma de la alcaldesa,, ha provocado su expulsión de la formación morada.