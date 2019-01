Susana Díaz apela a un PSOE "unido dentro y fuera de Andalucía" que frene a la extrema derecha

Publicada el 21/01/2019 a las 20:46 Actualizada el 21/01/2019 a las 21:12

Toda la "fortaleza" frente a los "trillizos de Aznar"

La secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, ha apelado este lunes a unPSOE, en toda España", que deje a un lado las "cuitas" y cualquier otro interés y que ponga todas sus energías y fortaleza en tratar de ganar las elecciones que se celebrarán en mayo (municipales, autonómicas y europea) y en frenar a la extrema derecha. Díaz se ha pronunciado así en la primera reunión del Comité Director del PSOE-A desde que ha dejado de ser presidenta de la Junta y que se ha celebrado en Antequera (Málaga), informa Europa Press.Ha manifestado que sólo cuando la izquierda es fuerte hace, mientras que cuando la izquierda es frágil, es evidente que la extrema derecha "".Para Susana Díaz , el hecho de que en este momento los partidos de izquierda no estén unidos en ese objetivo de ser un dique un contención a la extrema derecha no es un "buen síntoma". Ha apuntado que las crisis dentro de los partidos, como la vista en los últimos días, en alusión a la de Podemos,española, sobre todo, en las vísperas de unas elecciones tan importantes como las municipales y las europeas de mayo.Para la ex mandataria autonómica,en los partidos de izquierda sólo benefician a la "extrema derecha", de manera que ha considerado que "los socialistas tienen que hacer un esfuerzo para que toda la energía, el talento y la fortaleza se pongacon motivo de las elecciones municipales, porque es lo que merecen los ciudadanos y los candidatos"."Hay que huir del ruido y de la crispación y poner los intereses de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés, cuita o incluso de una reflexión personal", ha sentenciado Díaz, para quien lo fundamental en estos momentos es, de compromiso y de generosidad colectiva.Es fundamental, a su juicio, que, ante una extrema derecha que, haya un PSOE, "unido, dentro y fuera de Andalucía, en toda España, al servicio exclusivamente del interés de los ciudadanos". "Sumando y unidos somos más fuertes", según ha señalado Díaz, para quien,, hay que sacar toda la "fortaleza" que tiene el PSOE y ponerla al servicio de los ciudadanos y de los candidatos que nos tienen que llevar al éxito electoral en mayo. Ha indicado que está convencida de que va a ser así y ha pedido el apoyo de todos los socialistas a la dirección del PSOE-A para lograr ese objetivo.Durante su intervención, ha apelado al Pacto de Antequera y ha destacado que el PSOE es un partido con arraigo territorial, que hace políticas cercanas: "Vamos a demostrar que el PSOE tiene los mejores candidatos y candidatas y unaque va a hacer una campaña útil para una sociedad andaluza que sabe perfectamente lo que ha pasado". En su intervención Díaz ha anunciado la presentación de una resolución ante el máximo órgano del partido entre congresos a nivel regional como compromiso con el municipalismo."El Pacto de Antequera supuso el impulso de lo que hoy tenemos y que fue germen del autogobierno, y allí no estuvo la extrema derecha. Los ayuntamientos eran clave para el impulso de la autonomía gracias al empuje de la autonomía y del, gozamos de nuestra autonomía, ese es el espíritu del 28F", según ha explicado.En dicha resolución se pone de relieve la "agenda urbana" del PSOE-A ante los próximos comicios municipales. "Nos preocupa la despoblación, queremos pueblos con gentes y personas y que se mantengan los servicios públicos y la dependencia, queremos que se articuley un municipalismo que defienda a los andaluces y andaluzas vivan donde vivan en plena igualdad", ha expresado.