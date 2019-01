Carmena alaba la "alternativa política interesante" de Errejón y pone en valor la ideología "con libertad de acción"

Publicada el 22/01/2019 a las 12:04 Actualizada el 22/01/2019 a las 12:05

La alcaldesa de Madrid,, ha descrito como una "alternativa política interesante" la decisión dede concurrir a los próximos comicios de mayo bajo las siglas de Más Madrid, y ha puesto en valor la ideología con "libertad de acción y participación". "Es una alternativa política interesante la que plantea Errejón en la medida en que nosotros mismos en el Ayuntamiento hemos sido conscientes de la necesidad de que se puedan formar candidaturas de personas con ideología pero con libertad de acción y participación y que estén más involucradas con la sociedad en general", ha expresado la regidora madrileña durante su visita al centro de acogida El Vivero, en Puente de Vallecas.Así, Carmena asegura que Errejón. "Me alegro mucho de que podamos tener ese reflejo, porque los problemas de la ciudad de Madrid no son solo competencia del Ayuntamiento. Todo ello tiene que ver con la Comunidad", ha apostillado. Carmena también se ha referido a la posibilidad de que la alcaldesa de Barcelona,, pueda realizar su lista. Considera que es "la misma expresión de lo que es una manera nueva de hacer política y dar gran posibilidad a que haya esa posibilidad de una participación abierta para que entren no solo profesionales, sino cualquier persona que quiera colaborar en lo público y aportar de los intereses profesionales para una tarea tan esencial como trabajar para todos".Por ello, Carmena aboga por que "de la política", sino que "haya asociaciones, grupos, profesionales singulares", lo que "le da mucha riqueza a la gestión pública, y es como un adalid impresionante e imprescindible para que las sociedades puedan desarrollarse".