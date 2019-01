Comienzan las tareas previas al trabajo minero tras culminar la perforación del pozo paralelo

Publicada el 22/01/2019 a las 09:07 Actualizada el 22/01/2019 a las 10:20

Ángel García Vidal, delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros y coordinador del operativo de rescate de Julen, el niño de dos años que cayó hace más de una semana en un pozo de 25 centímetros de diámetro y 110 metros de profundidad en Totalán (Málaga), ha informado de que ha culminado lay han llegado a los 60 metros, por lo que ahora arrancarán las tareas previas a los trabajos que tienen que realizar los mineros, que durarán entre 12 y 14 horas.Posteriormente, y "si todo va bien, que eso es lo que esperamos" al mediodía de este martes se comenzará el trabajo minero para ejecutar la, según ha indicado en rueda de prensa García Vidal.También ha detallado que los trabajos de perforación de este pozo paralelo vertical comenzaron el día 19 a las 13.30 horas, por lo que se han empleado, precisando, que, en concreto, ha supuesto una velocidad de 1,1 metros a la hora. Además, ha aludido a la verticalidad de la galería y ha recordado que se trata de unos trabajos donde se han encontrado unos materiales duros y difíciles de trabajar."Nos encontramos realmente satisfechos en la ejecución del trabajo", ha dicho, admitiendo que "nos gustaría que hubiese sido antes pero laque nos hemos encontrado ha sido realmente de extraordinaria dificultad".Ahora, ha continuado, la siguiente fase son los trabajos de. Posteriormente, se recrecerá la cota de la boca del pozo que se acaba de ejecutar y se rellenará el foso donde la máquina perforadora estaba posicionada.Al respecto, ha señalado que toda esta operación se estima que se pueda finalizar, aproximadamente,. Estos trabajos, según García Vidal, están más definidos, ya que no dependen de condiciones exteriores. En este sentido, ha añadido que el trabajo que conllevará "un poco de más detalles" será la colocación del tramo de tubo donde va incrustada la ventana por la cual la Brigada Minera hará la perforación horizontal, que "tiene que ser exacta en el sitio que queremos"."A partir de ahí se irán poniendo los tubos, se irán soldando y cuando se llegue a la cota cero se van a prolongar doce metros y se rellenará todo ese espacio para conseguir una nueva plataforma de trabajo", ha explicado. Por ello, si todo va bien mañana al mediodía se podrán comenzar los trabajos de perforación de la galería horizontal.Los trabajos serán desarrollados por la, llegada desde Asturias la pasada semana. Desde ese momento, la duración de los trabajos vendrá determinada por los materiales que estos especialistas encuentren en su camino.No obstante, estiman que podrían ser unas, ya que, manualmente, unirán la cavidad paralela con el lugar donde se estima que está el pequeño para proceder a su rescate.Estos ocho expertos en rescate minero que participarán en estas complicadas labores lo harán en. Bajarán en la cápsula de rescate, de 1,05 metros de diámetro por 2,5 de altura, diseñada por el director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Julián Moreno, y fabricada por herreros del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre.Esta cápsula, que parece un ascensor, se maneja a través de una grúa de precisión, y tiene conductos preparados de aire; además de un adosado para cargarGarcía Vidal, en rueda de prensa, han afirmado que están en contacto con los expertos en rescate minero que, precisamente, este lunes han subido al lugar para ultimar los detalles de toda la operación, "aunque la hemos repasadoen estos últimos días". No obstante, ha dicho, "no queremos dejar ningún detalle ni ningún cabo suelto; por eso han subido"."La mayoría del equipo que comenzará la operación está ahora mismo descansando porque a ellos les queda un trabajo realmente duro", ha subrayado.Sobre el trabajo de la Brigada Minera, ha incidido en que "no es nada fácil", precisando, en este sentido, que los materiales encontrados son dea los hallados anteriormente."Van pasando los días y vamos teniendo más conocimiento del terreno", ha explicado, detallando que se incorporan al equipo de trabajo expertos, cada vez más numerosos y, aunque no se ha tenido ocasión de hacer losque este trabajo requería en condiciones normales de ejecución, se concluye que se está en un sitioSobre la posibilidad de utilizarcontroladas por parte de los mineros, ha explicado que las opciones de excavación y perforación de la galería horizontal son por medios manuales o mecánicos. Así, las microvoladuras es otra de las opciones que existen y que "solo se utilizarían en caso de que las condiciones abajo con la Brigada Minera lo consideraran oportuno"."Es una posibilidad, que, en todo caso, no se utilizaría para extraer sino para", ya que la extracción se haría por medios manuales o por mecánicos, ha concluido.