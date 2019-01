La falta de apoyo al decreto de alquileres evidencia la soledad del Gobierno a tres semanas del debate de Presupuestos

Publicada el 22/01/2019 a las 10:23 Actualizada el 22/01/2019 a las 11:03

Los reproches de Podemos

La votación será por la tarde y, aunque la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, insistió esta mañana en que seguirán todo el día intentando convencer a Unidos Podemos y Esquerra, todo apunta a que la votación se saldará con unaen un asunto nuclear de la política social —la vivienda— y a sólo tres semanas de la votación que decidirá si el proyecto de Presupuestos supera su primera prueba de fuego en el Congreso.Lucía Martín (Unidos Podemos) reconoció que las negociaciones entre su grupo y el Gobiernopero aún así la formación que dirige Pablo iglesias votará en contra de la convalidación del Real decreto de alquileres. “No buscamos hacer daño”, subrayó Martín, “es un acto de responsabilidad”. Por eso, añadió dirigiéndose al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, “le pido que siga trabajando para traer un nuevo decreto ley en breve” que sí recoja las medidas acordadas por Iglesias y Pedro Sánchez, especialmente la posibilidad de regular los precios máximos de los alquileres.Esquerra también confirmó desde la tribuna su decisión de votar en contra del decreto ley, de manera que si no hay cambios esta tardeSerá el primer decreto ley del Gobierno, de los más de veinte que lleva aprobados el Ejecutivo, que no supera la obligada convalidación en la Cámara baja, lo que significa que las medidas aprobadas en diciembre y que ya estaban en vigor dejarán de estarlo a partir de ahora. Los cambios en as prórrogas y las fianzas, entre otras medidas, sólo habrán durado un mes.La portavoz de Podemos culpó a la influencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y acon fuertes intereses en el mercado de la vivienda de alquiler en España, de la decisión del Gobierno de aprobar el decreto sin incluir en él medidas para fijar precios máximos.Ustedes, subrayó dirigiéndose a los ministros presentes, tenían que elegir entre los vecinos afectados por el aumento abusivo de los precios “yY en medio de las negociaciones, reprochó, aprobaron el decreto ley diluyendo el acuerdo suscrito con Unidos Podemos.Martín puso en duda la voluntad real del Ejecutivo de llevar a cabo la regulación de los precios en el trámite de los Presupuestos y se preguntó por qué, si va a ser así, no ha sido incluido en el decreto ley. Esta medida y otraslamentó.La portavoz del PSOE, Mar Rominguera, justificó la negativa a aceptar las peticiones de Podemos asegurando que antes es necesario tenery que este es competencias de las Comunidades Autónomas, algo que se comprometió a conseguir este año pero no en el marco del decreto ley de medidas urgentes. “El tiempo apremia y las familias demandan actuaciones concretas”, subrayó. “Votar en contra será permanecer impasible” al problema y demostrará que “de nada sirve salir megáfono en mano” a la calle si después no se alcanzan acuerdos en el Congreso.Al comienzo de la sesión y sin mencionar siquiera el problema de la fijación de precios máximos, el ministro de Fomento defendió su decreto ley como la “primera respuesta” del Gobierno para actuar contra la falta de acceso de vivienda en el país, y señaló que continuará con el impulso de“la primera de la democracia”.Si nada cambia, el decreto de alquileres contará con el voto a favor del PSOE, PNV, PDeCAT, Compromís y Coalición Canaria,para salir adelante si, como han anunciado, votan en contra PP, Ciudadanos, Unidos Podemos, Esquerra y EH Bildu.