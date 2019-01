Lastra, sobre el futuro de Errejón: "Las puertas del PSOE están abiertas para todos los comprometidos con la izquierda"

Publicada el 22/01/2019 a las 09:34 Actualizada el 22/01/2019 a las 09:57

Gabilondo, el mejor candidato

La portavoz del PSOE en el Congreso,, ha asegurado este martes que su partidoa todos los comprometidos con las políticas de izquierdas", en referencia al futuro político de, aunque entiende que en este momento seguirá la estela de la alcaldesa"No sé lo que tiene en mente, pero las puertas están abiertas para entrar, y para salir, a todos los que estén comprometidos con las políticas de izquierdas", ha señalado Lastra en una entrevista en RNE . Si bien, ha indicado que Errejón en las elecciones de mayo. La vicesecretaria general del PSOE ve su formación como "la gran casa de la izquerda", y aunque entiende que el cofundador de Podemos tendrá su "recorrido" y seguirá de la mano de Carmena no le cierra las puertas del partido.Después de que Errejón dejara el escaño en el Congreso, tras el cisma generado en Podemos por su anuncio de concurrir a las elecciones autonómicas en la plataforma de, que comanda Manuela Carmena, El PSOE espera que la inestabilidad orgánica de sus socio de gobierno no repercuta en la acción parlamentaria. No se ha querido pronunciar por la crisis interna de Podemos, aunque ha señalado que hasta ahora no ha afectado a la vida parlamentaria más que en ciertas reuniones. "En Unidos Podemos tenemos uny de políticas concretas y estamos esperando a resolver la situación. Es cierto que hemos tenido que alterar el calendario de algunas reuniones", ha admitido.Sobre si una nueva candidatura en el espectro de la izquierda puede perjudicar electoralmente al PSOE, Lastra ha puesto de manifiesto que los socialistas tienen en Ángel Gabilondo al "mejor candidato posible" y ha recordado que. Según Lastra los socialistas en Madrid dependen de si mismos y aspiran a movilizar todo el centroizquierda.