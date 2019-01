Llamazares dice que seguirá en política e impulsará una izquierda "constructiva" y que tenga "una idea de España"

Publicada el 22/01/2019 a las 13:23 Actualizada el 22/01/2019 a las 13:37

Con un "hasta pronto". Así se ha despedido el hasta ahora portavoz parlamentario de IU en Asturias,, en una rueda de prensa en la que ha reiterado que deja su responsabilidad como diputado y portavoz de IU, pero va a continuar en política., ha dicho Llamazares que ha manifestado que trabajará para que haya una reconstrucción de una izquierda seria en España. "Batallaré para impulsar una izquierda seria, amable y constructiva y que tenga una idea de España".Lo que no ha querido confirmar Gaspar Llamazares, pese a las preguntas de los periodistas, es si tiene previsto ser eldel próximo mes de mayo, pese a que si ha indicado que prevé mantener próximamente una reunión con Yanis Varoufakis, quien será candidato a un escaño en el Parlamento Europeo. "No ocultaré que tengo una hoja de ruta pero. Prefería ser candidato en las primarias en Asturias y luego obtener el resultado acorde a nuestro trabajo", ha manifestado Llamazares que no ha ocultado que para él esta situación es "muy triste y un mal trago".Así ha insistido en que para él, el objetivo es que el electorado español tenga una referencia de izquierdas seria. "Yo acabo de cambiar mi hoja de ruta, pero que los que han ejercido de inquisidores no me quieran atar las manos,hasta que me echen", ha dicho. Llamazares, que ha estado arropado por los diputados de su grupo Concha Masa, Ovidio Zapico, Marta Pulgar y María Josefa Miranda colocados en primera fila en la sala de prensa, ha tenido palabras de elogio y agradecimiento para su grupo parlamentario.Además ha destacado que "a IU de Asturias no tiene ningún reproche que hacerle". "Me he sentido acogido y arropado.. Yo voy a apoyar lo que decida IU de Asturias, preferentemente si es una decisión consensuada con amplia mayoría y estaré detrás siempre como militante e incluso si me echan lo estaré desde afuera", ha manifestado Gaspar Llamazares.Un agradecimiento que ha contrastado con las duras críticas que ha vuelto a lanzar a la cúpula de IU de Federal a los que ha acusado dey de haber convertido a IU de Asturias en "oscuro objeto del deseo", lo que lo ha obligado a apartarse para que IU de Asturias "tenga el éxito que se merece". "Son inasequibles a los datos, a los resultados electorales, a la pluralidad interna y a los heterodoxos nos convierten en traidores", ha lamentado.