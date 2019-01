El PP, tras la marcha de Bauzá: "Es falso que la política lingüística del partido en Baleares promueva el adoctrinamiento"

Publicada el 23/01/2019 a las 11:39 Actualizada el 23/01/2019 a las 13:12

"Absolutamente falso"

¿Marcha a Vox?

Diferencias con la dirección regional

El expresidente del Gobierno de balearesha anunciado este miércoles que y que renuncia a su acta como senador del Grupo Popular por Baleares.El hasta ahora senador del PP ha informado de esta decisión a los medios de comunicación a través de una carta en la que acusa a su partido de haber sido en Baleares "el queun nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar".La dirección nacional del partido ha reaccionado con enfado a la carta emitida por el que fuera líder del PP de Baleares. En Génova se ha conocido este mismo miércoles la decisión del senador de abandonar el partido. "Siempre acogemos el talento y las ganas de trabajar por España; por eso, conocer la salida de Bauzá es una mala noticia. Le agradecemos todo lo que ha hecho y, señalan fuentes del partido.No obstante, subrayan que hay aspectos de su carta con los que el PP ni puede estar ni está de acuerdo. "Según ha explicado el propio Bauzá, su salida se debe a la política lingüística del Partido en Baleares;, consideran."Hubiera bastado con que el señor Bauzá hubiera escuchado con mayor detenimiento el discurso del presidente nacional del partido en la Convención para haberse dado cuenta de que, si por algo se caracteriza la dirección nacional, es, entre otras cosas, por la defensa del castellano", señalanLas mismas fuentes recuerdan que lasNosotros aprobaremos una ley que consagre la libertad de elección educativa de los padres, también de la concertada. Que garantice la enseñanza en castellano en toda España y erradique el adoctrinamiento nacionalista y el dogmatismo de izquierda".También lamenta la dirección nacional del PP que Bauzá no esté al tanto de la actividad parlamentaria del que ha sido su partido. "También hubiera podido informarse de la actividad de sus compañeros diputados, que en el Congreso han presentado una Proposición no de Ley para "garantizar el uso del castellano en términos de libertad e igualdad" en toda España". Una iniciativa que "insta al Gobierno a promover una legislación básica que garantice el ejercicio del derecho constitucional al uso del castellano en toda España y en la que se reclaman medidasAsimismo, mantienen que no pueden aceptar lo que consideran unas "críticas injustificadas" quedel partido.Cargos del partido especulan con la posible marcha de Bauzá a Vox, el partido de ultraderecha liderado por el exmilitante del PP Santiago Abascal.Bauzá es senador autonómico, elegido por el Parlamento balear, por lo que. Es el PP balear el que debe decidir a quién elige como senador en representación de la comunidad autónoma en función de los resultados electorales. El expresidente de Baleares llegó al Senado en 2015 y en los últimos mesesautonómico encabezada por, en especial en cuestiones como la política lingüística.