El secretario de Organización de Podemos,, ha negado este miércoles haber cometido ningún delito por no dar de alta en la Seguridad Social a un asistente personal que tenía contratado y ha sostenido que la sentencia no le condena a nada y solo le impone una multa administrativa.Echenique se ha pronunciado así en una entrevista en el programa Espejo Publico de Antena 3 después de que el PP haya pedido su dimisión y le haya recordado que el código ético de Podemos exige a todos sus cargos la dimisión si son procesados o condenados por delitos como los derechos de los trabajadores."Se han dicho muchas cosas sin conocimiento de lo que supone la vida de un dependiente", ha explicado. “La Ley de Dependencia Estatal y la aragonesa dicen que los cuidadores profesionales pueden trabajar como autónomos”, ha agregado. "Estas cosas, jurídicamente, son complicadas. Creo que me asiste la razón y voy a ejercer mi derecho a recurrir", ha sentenciado.El número tres de Podemos ha confirmado queque le impone una multa de unos mil euros por la contratación irregular de su asistente porque no la comparte. Echenique ha denunciado la "hipocresía" de que "la gente que ha participado de la Gürtel o la Púnica" pida su dimisión por una falta administrativa. "Si ahora pedimos que dimita cualquier persona que no ha guardado una factura, pasado mañana nos quedamos sin el Congreso de los Diputados entero porque se tienen que ir todos a casa", ha concluido.