La diputada Carmen Lizárraga deja su escaño por discrepancias con la dirección andaluza de Podemos

Publicada el 23/01/2019 a las 10:34 Actualizada el 23/01/2019 a las 11:14

"Huir del espacio de extrema izquierda"

Ser "propositivos e incluyentes"

, elegida diputada de Adelante Andalucía por Granada en las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre, ha anunciado que renuncia al escaño en el Parlamento y sus cometidos en el Consejo Ciudadano Andaluz porque su "es cada vez mayor".Estas manifestaciones de Lizárraga se plasman en una carta abierta que se publica este miércoles en La voz del sur y recogida por Europa Press. Carmen Lizárraga, que fue presidenta del grupo parlamentario de Podemos en la pasada legislatura andaluza y que se enfrentó en las primarias internas de la formación a Teresa Rodríguez para liderar Podemos Andalucía, tiene intención de comunicar formalmente este mismo miércoles su renuncia al escaño.Para Lizárraga, afín al exdiputado de Podemos Íñigo Errejón , la dirección andaluza de Podemos ha optado "por instalarse en". No comparte que el partido esté instalado en un espacio de "extrema izquierda más propio de un viejo partido de la resistencia que de una fuerza que proyecta ser transformadora y de gobierno".Ha recordado que, en sus inicios, Podemos aportócon su "inicial audacia y un fresco espíritu quincemayista que fue una herramienta eficaz que permitió dar la palabra a la gente corriente que comenzó a hacer política y a influir decisivamente en la toma de decisiones".Sin embargo, considera que tan sólo cinco años después, el ciclo político ha cambiado y se ha materializado en los resultados de las pasadas elecciones andaluzas, que han traído una investidura tripartita de derechas que nos envía varios mensajes, el primero de ellos lamás propio de un viejo partido de la resistencia que de una fuerza que proyecta ser transformadora y de gobierno".Lizárraga lamenta que se haya abandonado el "del primitivo Podemos", lo que les lleva a una "desnaturalización que es rechazada por nuestros potenciales votantes"."La democracia interna y la participación estaban en nuestro AND y si esto se pierde, se pierde la esencia diferenciadora más importante de la nueva política", según indica Carmen Lizárraga, para quien solo, con diálogo tanto con otros partidos como con la sociedad, se puede conformar una correlación de fuerzas capaz de frenar el avance de la derecha más reaccionaria.Asimismo, añade que también mantiene diferencias con la actual dirección andaluza de Podemos sobre el papel que se debe desempeñar en las instituciones. En su opinión,cuando miles de personas han querido que haya un grupo parlamentario salido de las urnas "para frenar las políticas reaccionarias también en las instituciones".Para Carmen Lizárraga, en estos momentos es más importante que nunca ser "propositivos e influyentes para reconstruir unque unía a la mayoría social"."Continuar instalados en un espacio de maximalismo político es una gran barrera y limitación porque se pierde la oportunidad de enfrentarnos ay, lo que es peor, nos impide estar presentes en el tipo de problemas que afectan a las condiciones materiales de la gente de forma inmediata", según ha advertido Carmen Lizárraga.Después de estas consideraciones, señala en su carta abierta que trascon quienes compartió lista en las primarias andaluzas, no desea provocar "más tensiones internas de las que hay en Podemos" ni quiere contribuir a fortalecer el estigma interesado de esa izquierda que anda siempre peleándose."Tampoco quiero acomodarme y formar parte de una disidencia funcional que legitima el statu quo y una lógica de confort político que no comparto.", señala Carmen Lizárraga, que desea toda la "suerte y fuerza del mundo" a sus compañeros en unos momentos difíciles para Andalucía.