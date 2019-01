Casado lleva al Congreso el reconocimiento de Guaidó y Sánchez anuncia que va a hablar con él

Publicada el 24/01/2019 a las 10:18 Actualizada el 24/01/2019 a las 12:03

Pide a Sánchez "abrazar la democracia" en Venezuela

El PP invita a colectivos venezolanos al Senado

Sánchez mantendrá una conversación telefónica con Guaidó

El líder del PP Pablo Casado , ha solicitado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez , que reconozca ely no se sitúe en la "equidistancia" como, a su juicio, ha hecho el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero , ya que, en ese caso será "responsable de lo que está pasando".Precisamente, el Grupo Popular ha presentado unaen el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno socialista a "reconocer" a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana elegido "democráticamente", como "presidente interino de Venezuela".En la misma iniciativa, el PP exige al Ejecutivo quey apoye a este país "hermano" en un proceso de "transición democrática que les lleve a recuperar el respeto a los derechos humanos y a la libertad con una democracia plena".El PP afea a Sánchez que mantenga "silencio" cuando la situación en aquel país es "cada día más grave". Por eso, señala que el Ejecutivo tiene que exigirporque Nicolás Maduro ha "usurpado el poder a costa de miseria y la represión brutal a los venezolanos" y debe "abandonar de inmediato el Gobierno".En declaraciones a los periodistas antes de visitar la feria de Fitur en el Ifema de Madrid, Casado ha recriminado a Sánchez que sigaante lo que está ocurriendo en Venezuela, donde se han "asesinado a casi una quincena de personas y se han detenido de forma arbitraria a decenas de manifestantes".Casado ha recalcado que EEUU, Canadá y el Grupo de Lima ya han reconocido a Guaidó, quien, a su juicio, lidera la Asamblea Nacional, que es la "única institución legítima" que queda en Venezuela. "como su predecesor Zapatero sino que tiene que abrazar la democracia y la libertad también en Venezuela Y si no, acabará siendo responsable de lo que está pasando", ha exclamado.En este sentido, el líder de los populares ha subrayado quede que si dejan a su suerte al pueblo venezolano lo van a "aniquilar" porque Nicolás Maduro está "machacando" a la población de ese país."No es una cosa que se pueda despachar como ha hecho Borrell pidiendo no sé quéque no puede existir con dictaduras", ha resaltado Casado, en alusión a las manifestaciones del titular de Exteriores.Asimismo, el PP ha invitado --a las 15.30 horas-- ade esta tarde. Además, el Grupo Popular en esta Cámara presentará una moción para exigir que el Gobierno reconozca a Guaidó como presidente encargado de la República de Venezuela.Anoche, Casado se unió a los centenares de ciudadanos venezolanos que se congregaron en la Puerta del Sol por la transición en Venezuela. ". Que la libertad siempre se imponga. Viva Venezuela, viva la libertad", gritó con micrófono en mano ante los asistentes.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dispone a mantener unacon el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, al término de la reunión que este jueves celebra en Davos con los mandatarios de Colombia, Ecuador y Costa Rica, han avanzado fuentes del Ejecutivo.Sánchez ha coincidido en el foro económico de la ciudad suiza con los presidentes de Colombia, Iván Duque ; Ecuador, Lenín Moreno, y Costa Rica, Carlos Alvarado, quienes sí han seguido al dirigente estadounidense, Donald Trump , en sucomo presidente legítimo del país.El Gobierno español se resiste a dar el paso de reconocer a Guaidó y pide organizar unasen Venezuela, después de que España, al igual que el resto de países de la UE, no reconociera los comicios presidenciales del año pasado ganados de nuevo por Nicolás Maduro y boicoteados por la mayoría de la oposición, que se negó a participar.