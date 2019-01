Quién apoya y quién rechaza en España la autoproclamación de Guaidó como presidente de Venezuela

Publicada el 24/01/2019 a las 10:00 Actualizada el 24/01/2019 a las 11:35

Pablo Casado también es venezolano

Yo hoy también soy venezolano. Y exijo el reconocimiento del Gobierno de España a @jguaido para acabar con la dictadura que ha causado millones de exiliados, miles de asesinatos, cientos de torturas y la miseria de toda Venezuela. pic.twitter.com/9ZjEZLWzFs — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 24 de enero de 2019

Rivera apoya una "transición democrática" en el país

Pido al Gobierno de España que reconozca a @jguaido como presidente de Venezuela, como han hecho EEUU o Canadá, para que se abra paso una transición demócratica que devuelva la libertad y la voz a los venezolanos. Tenéis todo mi apoyo — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 23 de enero de 2019

Desde Vox pedimos al gobierno de Sánchez que reconozca urgentemente la presidencia de Juan Guaidó. Los españoles que amamos la libertad debemos mostrar hoy todo nuestro apoyo al pueblo venezolano. !Abajo la tiranía chavista! !Viva Venezuela libre! https://t.co/aXLCQOtcRk — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 23 de enero de 2019

Borrell apuesta por la "unidad de acción"

Para Podemos es un "golpe de Estado"

A Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela, les interesa su petróleo. España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 23 de enero de 2019

IU espera que fracase el "golpe de Estado"

Golpe de Estado en Venezuela. Se ha gestado durante años y tampoco es el primero. Ojalá fracase también este para que se preserve la paz y el diálogo y se rechace la injerencia externa capitaneada por el Gobierno de EEUU https://t.co/1BQqjlj9H4 — Alberto Garzón (@agarzon) 23 de enero de 2019

Desde IU rechazamos el Golpe de Estado de Juan Guaidó en Venezuela, liderado por la derecha golpista bajo el amparo de EEUU. Todo nuestro apoyo al pueblo soberano venezolano y al legítimo gobierno de @NicolasMaduro.

¡Venezuela se respeta, carajo! ✊https://t.co/KJH2NKAA8g — Izquierda Unida (@iunida) 23 de enero de 2019

Felipe González lo considera "una buena noticia"

Aznar reclama "apoyo internacional" para Guaidó

El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se ha autoproclamado este miércoles "presidente encargado" del país, en consecuencia con la decisión de al sede legislativa de no reconocer el segundo mandato de Nicolás Maduro por considerar que es fruto de unas elecciones fraudulentas, y ha sido reconocido por países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile y Guatemala, mientras países como México, Rusia o Turquía han rechazado lo que consideran se trata de un "golpe de Estado". En España, PP Vox han mostrado sua la vez que han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que haga lo mismo y, por su parte, Podemos IU se han posicionado dely han tachado la autoproclamación de "golpe de Estado".El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha exigido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que reconozca ade la República de Venezuela después de que este se haya autoproclamado líder del país sudamericano.En declaraciones a los medios, Casado ha asegurado que España "que han reconocido" al presidente de la Asamblea Nacional venezolana como líder legítimo en el país. "Pedro Sánchez en vez de ir a agasajar a Cuba a un dictador tiene que unirse a las naciones que están llevando a la corte penal internacional a un sátrapa", ha aseverado.A través de su cuenta oficial de Twitter, Casado ha manifestado su apoyo al presidente interino y al pueblo de Venezuela: ". Y exijo el reconocimiento del Gobierno de España a @jguaido para acabar con la dictadura que ha causado millones de exiliados, miles de asesinatos, cientos de torturas y la miseria de toda Venezuela".El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha reclamado este miércoles al Ejecutivo de Pedro Sánchez que reconozca al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente en sustitución de Nicolás Maduro para abrir unaen el país."Pido al Gobierno de España que reconozca a, como han hecho EEUU o Canadá, para que se abra paso una transición democrática que devuelva la libertad y la voz a los venezolanos. Tenéis todo mi apoyo", ha indicado Rivera en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.VoxEl presidente de Vox, Santiago Abascal se ha unido a PP y Ciudadanos y ha reconocido este miércoles la legitimidad del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.Abascal, a través de un mensaje en sus redes sociales, ha pedido al presidente Sánchez que reconozca urgentemente la presidencia de Guaidó y ha añadido que "los españoles que amamos la libertad debemos mostrar hoy todo nuestro apoyo al pueblo venezolano. !Abajo la tiranía chavista! !Viva Venezuela libre!.El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell , ha evitado este miércoles valorar la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente encargado del país, y ha apostado por laEllo, ha dicho, requeriría unporque "no se puede tomar decisiones en caliente, sin estar bien informado". "No vamos a hacer seguidismo de nadie", ha añadido.Borrell ha conocido los acontecimientos durante un debate con su homólogo portugués, Augusto Santos Silva, que también se ha mostradode esa "unidad de acción ".El ministro español se ha levantadopara atender una llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el Foro de Davos , y ha dicho tener también llamadas de la Embajada estadounidense.Borrell ha recordado como tanto él como su colega portugués han advertido en sus reuniones con los colegas europeos de que en Venezuela podía. "Cuando ocurren estas cosas el poder determinante lo acaba teniendo el Ejército, que no sabemos dónde está", ha dicho.El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Unión Europea "deben defender la legalidad internacional" y no "un golpe de Estado" en Venezuela.A través de un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Iglesias ha opinado que al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a sus aliados "no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela". "Les interesa su petróleo", ha añadido.El líder de la formación morada se ha expresado así después de que el jefe de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, se haya autoproclamado esta misma tarde como "presidente encargado" en el país iberoamericano."España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado", ha defendido Iglesias.El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón , ha tildado este miércoles de, como "presidente interino" del país, en sustitución de Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato carece del reconocimiento de la oposición y buena parte de la comunidad internacional."Golpe de Estado en Venezuela. Se ha gestado durante años y tampoco es el primero.este para que se preserve la paz y el diálogo y se rechace la injerencia externa capitaneada por el Gobierno de EEUU", ha recogido a través de un apunte en su perfil de Twitter.El coordinador federal de IU censuraba así el reconocimiento de Guaidó por parte del, Donald Trump. También loshan expresado este miércoles su reconocimiento al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela como "presidente encargado" del país.Asimismo, ha censurado que en España se hayan pronunciado a favor del reconocimiento de Guaidó desde formaciones como PP, Ciudadanos o Vox. "Un tipo se autoproclama Presidente de Venezuela. A los ¡30 minutos! y sin disimulo se publica comunicado oficial de EEUU apoyando el golpe de Estado. Aquí en España el. ¿No es representativo?", se ha preguntado.En esta misma línea, Izquierda Unida ha trasladado su apoyo al pueblo soberano venezolano y. "¡Venezuela se respeta, carajo!", ha indicado también en un mensaje en Twitter.El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este jueves que el Gobierno de España, junto a los socios europeos, se tienen que poner de acuerdo para reconocer al opositor presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, comoDespués de que Guaidó se proclamara presidente interino, el expresidente González ha descrito esta noticia comoy la considera "coherente" con la deriva interna que sufre el país.En una entrevista en Cadena SER , recogida por Europa Press, Felipe González considera que existe un "vacío de poder" en Venezuela tras la reelección el pasado mes de mayo de Maduro, en unos comicios que la comunidad internacional mayoritariamente tachó deA juicio del exmandatario socialista,tienen que ponerse de acuerdo para reconocer a Guaidó. Entiende que una vez la UE ha admitido a la Asamblea Nacional como órgano legítimo, espera que "lo formalicen" y también reconozcan su capacidad operativa y por ende el movimiento de Guaidó."Pido que la UE después de declararsea capaz de reconocer capaz de reconocer la legitimidad de la Asamblea, y su operatividad, para hacerse cargo de la gobernanza del país", ha señalado, explicando que la figura del presidente encargado aparece en la Constitución venezolana para liderar la transición en un momento así."Lo lógico es que la Asamblea lo delegue en el presidente, que es laque queda en Venezuela", ha señalado.Para Felipe González reconociendo a Guaidó se podrá empezar a negociar "lo que se tiene que negociar", unpara decidir el futuro del país ante Maduro, al que considera un "tirano arbitrario".El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reconocido este miércoles a Juan Guaidó comode la República de Venezuela."Conreconozco a Juan Guaidò como presidente encargado de Venezuela", ha subrayado el también presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en un mensaje en su cuenta de Facebook.En esta misma línea, el ex jefe del Ejecutivo español ha reclamadopara Guaidó como sustituto de Nicolás Maduro al frente del Gobierno venezolano.