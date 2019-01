La Ejecutiva de Podemos convoca un Consejo Ciudadano el 2 de febrero para analizar la peor crisis del partido

Publicada el 25/01/2019 a las 17:10 Actualizada el 25/01/2019 a las 17:11

La dirección asegura que se trata de "una decisión personal"

Presión de los territorios

La Ejecutiva de Podemos ha convocado para el sábado 2 de febrero una reunión con carácter extraordinario del-el máximo órgano de dirección del partido- parapor la que atraviesa la formación morada desde su nacimiento, tras la decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las autonómicas por la candidatura Mas Madrid y no por Unidos Podemos . Informa Europa Press.La cúpula del partido liderado por Pablo Iglesias ha tomado esta decisión tras el anuncio del que era secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid Ramón Espinar deen la Asamblea de Madrid y el Senado, por discrepancias con la dirección para afrontar la crisis en la Comunidad.Además, este viernes se han reunido en Toledo diez secretarios generales autonómicos para analizar la situación en la que ha quedado el partido tras la marcha de Errejón,, y para defender una solución negociada en Madrid y unidad, para no perjudicar a todo el partido.A pesar de todo,mientras analiza la situación, y únicamente se ha pronunciado para anunciardel Consejo Ciudadano Estatal el próximo 2 de febrero. Fuentes de la cúpula del partido morado se han limitado a explicar que la de Espinar ha sido una "decisión personal suya".Sin embargo, fuentes cercanas al ex líder autonómico han explicado que Espinar ha decidido dar este paso por la dirección estatal y por lasque mantienen desde hace tiempo, que esta semana se han visto acentuadas tras la marcha de Errejón.Mientras que la cúpula del partido, empezando por el secretario general, Pablo Iglesias, ha dejado claro quede Podemos en la Comunidad de Madrid y que descartan por completo negociar con Errejón para una posible confluencia con su plataforma de Más Madrid, Espinar no había descartado públicamente esta opción.Las fuentes consultas señalan de hecho que Espinar erapara evitar una confrontación en las urnas, y que la negativa de la dirección estatal a permitir esta vía ha sido la gota que ha colmado el vaso y que le va llevado a dejar todos sus cargos en Podemos.Precisamente los secretarios generales autonómicos reunidos este viernes en Toledo tambiény dejar a un lado los enfrentamientos con el objetivo de evitar una debacle en las elecciones autonómicas, en un encuentro al que la dirección no estaba invitada y que ha recibido con "sorpresa".La que es la mayor crisis interna que ha sufrido Podemos, generada a raíz del desafío del que fue cofundador y número dos del partido hasta su derrota en la segunda Asamblea de Vistalegre II, se está produciendo con Iglesias apartado de la primera línea desde su permiso de paternidad.