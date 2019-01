Maduro responde a Borrell: "Si ellos quieren elecciones que las hagan en España"

Publicada el 25/01/2019 a las 19:42 Actualizada el 25/01/2019 a las 20:52

Maduro se muestra dispuesto a hablar con Guaidó y Trump

Respuesta a Trump

Guaidó pide a la Unión Europea "más presión"

El presidente de Venezuela ha respondido al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tras su exigencia de convocar elecciones cuanto antes en el país. El ministro ha añadido que de lo contrario reconocería a Juan Guaidó como presidente interino. Ante esta amenaza, Nicolás Maduro ha afirmado que es España la que debe convocar elecciones ya que Pedro Sánchez no fue elegido en las urnas, según informa Europa Press.El jefe de la Diplomacia ha indicado que el Gobierno ha propuesto a sus socios de la UE que exija al "régimen" venezolano la convocatoria de elecciones con un "plazo temporal" y que, si no lo cumple, se plantee otras medidas como ", para que sea la Asamblea quien convoque las elecciones"." puesto que el presidente del Gobierno "no fue electo en ningún voto popular", ha replicado Maduro en rueda de prensa en el Palacio de Miraflores. "No pueden dar lecciones ni pueden poner ningún ultimátum", ha sostenido.El presidente venezolano ha acusado al Gobierno español de "repetir el guión" de José María Aznar quien apoyó el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez. "Eso será la política de Pedro Sánchez o un error de una lengua destemplada como la de Borrell", ha añadido. "No tienen ninguna lección que dar", ha insistido Maduro, asegurando que Venezuela no permitirá que se la amenace. ", ante su racismo y su discriminación", ha continuado, acusando al Gobierno de "ponerse a la derecha de Aznar" con su postura."Que se vayan de Venezuela, no nos importa, estamos decididos a ser libres", ha asegurado el mandatario venezolano. "Que se vayan rápido, con todo su personal y su embajador, hoy mismo", ha afirmado, "seremos más felices sin ellos, sin su complejo de superioridad". El líder bolivariano ha asegurado que ha sido "decente" en sus palabras: "No digo lo que siente mi corazón cuando desde España se nos trata de dar consejos". "Hace tiempo que los expulsamos de aquí", ha defendido, denunciando a la "que está en las venas de muchos" de los españoles y que ve a los venezolanos como "sudacas". "", ha zanjado.El presidente de Venezuela se ha mostrado este viernes dispuesto a mantener un diálogo con Juan Guaidó, así como con su homólogo estadounidense, Donald Trump, al que ha pedido resolver la situación "por las buenas". En el marco de, el mandatario ha resaltado que "hoy, mañana y siempre" está "comprometido con el diálogo constitucional", al tiempo que ha manifestado que está"en el pico Humboldt -el segundo más alto del país- a las tres de la mañana". "Si tengo que ir en capucha, si tengo que ir desnudo. Si tengo que ir a pie, en carro, en moto", ha enumerado, antes de recalcar que mantiene esta postura "porque cree en la democracia, la palabra y la verdad"."Soy un demócrata. Ojalá se abra camino para un diálogo razonable y sincero", ha apuntado Maduro, quien ha criticado el "paso en falso" de Guaidó. "Desde Washington se ha empujado a la derecha venezolana a una aventura", ha denunciado. En este sentido, ha recalcado que, citado por Guaidó para justificar su proclamación como presidente encargado, "no tiene pertinencia". "No resiste un mínimo análisis constitucional", ha argumentado, antes de decir que el artículo cinco es clave en esta situación. "¿Un presidente se juramenta andando por la calle en una plaza pública y se autoproclama?", se ha preguntado. "En un acto público cualquiera puede asumir a partir de hoy el cargo que le plazca y citar cualquier artículo de la Constitución", ha bromeado.El presidente de Venezuela,ha reclamado este viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "cambie toda esa política equivocada", al tiempo que ha abogado por resolver la situación "por las buenas".En su despedida tras una rueda de prensa con medios internacionales, el mandatario venezolano se ha dirigido especialmente a la Casa Blanca y ha señalado que sus palabras, el secretario de Estado, Mike Pompeo; el de Defensa, Mike Pence; y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton."Denle un giro a toda esa política equivocada. Siempre es posible rectificar, siempre es posible tomar un nuevo camino. Yo estoy listo", ha resaltado Maduro, quien ha cerrado su discurso de nuevo en inglés y dirigiéndose al inquilino de la Casa Blanca: "Very good? Very good (¿Muy bien? Muy bien)".El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha pedido este viernes a"más presión" contra Nicolás Maduro y su Gobierno, reclamando en concreto que profundice las sanciones contra la cúpula dirigente. "La UE debe aumentar la presión y respaldar la causa democrática venezolana, que es el Parlamento", ha dicho el líder opositor en un mitin multitudinario que ha celebrado desde la plaza Bolívar del municipio de Chacao, en el área metropolitana de Caracas.porque "la presión que está ejerciendo es muy importante". A este respecto, ha comentado que "el desconocimiento a Maduro es fundamental".Sin embargo, ha considerado que "hay que profundizar en el tema de las sanciones" y ha aclarado que las adoptadas por la UE y países como Estados Unidos, Canadá o Suiza contra "funcionarios corruptos ysí han funcionado". "Nos han llevado hasta este punto", ha esgrimido. Guaidó se ha mostrado convencido de quesus demandas: "Sé que (la UE) va a ser mucho más contundente en los próximos días".que no reconoce las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo, en las que Maduro basa su segundo mandato, y ha expresado su apoyo a la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó, si bien hasta ahora se ha resistido a reconocerle como "presidente encargado" de Venezuela. Los Veintiocho han discutido este viernes en el Comité de Política y Seguridad (COPS) la posibilidad de otorgar a Guaidó dicho reconocimiento. España lo ha propuesto pero Grecia y Austria se han negado, según fuentes de la UE consultadas por Europa Press.