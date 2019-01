Sánchez da ocho días a Maduro para convocar elecciones o reconocerá a Guaidó como presidente de Venezuela

Publicada el 26/01/2019 a las 12:26 Actualizada el 26/01/2019 a las 13:01

No buscamos poner o quitar gobiernos, queremos democracia y elecciones libres en #Venezuela. En todo caso, si en ocho días no hay convocatoria de elecciones justas, libres, transparentes y democráticas, España reconocerá a @jguaido como Presidente de Venezuela. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 26 de enero de 2019

El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podriamos reconocer a @jguaido como « Presidente encargado » de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos. https://t.co/9RkwF0IamF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 de enero de 2019

Das Volk Venezuelas muss frei u. in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können. Werden nicht binnen 8 Tagen Wahlen angekündigt, sind wir bereit, Juan Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen, der einen solchen polit. Prozess einleitet; arbeiten eng mit europ. Partnern. — Martina Fietz (@m_fietz) 26 de enero de 2019

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado a Nicolás Maduro un plazo dey si no reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. "No buscamos poner o quitar gobiernos en Venezuela, queremos democracia y elecciones libres y transparentes en Venezuela", ha dicho el presidente del Gobierno en una declaración institucional realizada en Moncloa según recoge Europa Press.Sánchez ha explicado que el país "vive desde hace muchos años una", ante la que hay que actuar con "cautela, responsabilidad y firmeza". También ha destacado que "en todo momento España ha liderado la posición de la UE" respecto a la situación en Venezuela, "en coherencia con la relación especial" que mantiene con ese país y con toda Latinoamérica en su conjunto.El presidente del Gobierno ya trasladó a Guaidó el jueves, por medio de una llamada telefónica realizada en un receso del Foro de Davos, el "coraje" que está demostrando como presidente de la Asamblea Nacional.Sánchez ha recordado que e, que ya se tradujo en una declaración que "reconocía la legitimidad de la Asamblea Nacional y hacía un llamamiento a la celebración inmediata de elecciones".De hecho, el, también ha anunciado al mismo tiempo que Sánchez que reconocerá a Guaidó como presidente de Venezuela si Nicolás Maduro no anuncia la convocatoria de elecciones en un plazo de ocho días. "El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a @jguaido como 'presidente encargado' de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos", ha afirmado Macron a través de Twitter en dos mensajes, uno en francés y otro en castellano.El. "El pueblo de Venezuela debe poder decidir libremente y con seguridad sobre su futuro. Si no se anuncian elecciones en ocho días, estamos dispuestos a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino e iniciar este proceso político", ha apuntado la portavoz del Gobierno alemán Martina Fietz a través de Twitter. "El proceso comienza. Trabajamos estrechamente con Europa. Socios", ha añadido Fietz, cuyo cargo es el de portavoz adjunta de la canciller alemana, Angela Merkel.Este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró que el Gobierno ha propuesto a sus socios de la UE que exija al "régimen" venezolano la convocatoria de elecciones con un "plazo temporal" y que, si no lo cumple, se plantee otras medidas como "el reconocimiento del presidente interino, para que sea la Asamblea quien convoque las elecciones". Nicolás Maduro respondió a la exigencia formulada Borrell diciendo que lo que debe hacer España es convocar elecciones ya que Pedro Sánchez no fue elegido en las urnas, y acusó al presidente del Gobierno de repetir el guión de José María Aznar e incluso situarse a la derecha.El pasado miércoles 23 de eneroal considerar ilegítimo el nuevo mandato de seis años asumido por Nicolás Maduro el 10 de enero y ser él la siguiente autoridad constitucional del país. Guaidó ha sido reconocido por Estados Unidos, Colombia y Brasil, entre otros países.