Sánchez critica a PP y Cs por una "oposición sin escrúpulos" que usa a Venezuela para "atacar" al Gobierno

Publicada el 27/01/2019 a las 15:52 Actualizada el 27/01/2019 a las 16:49

En Andalucía "han mercadeado con las libertades de las mujeres"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , le ha dicho "a la otra izquierda", en referencia a Podemos, que "la izquierda es todoen Venezuela", y ha criticado a PP y Cs por su "oposición sin escrúpulos" sobre este tema. "A esale digo que la izquierda no tiene nada que ver con Maduro", ha señalado este domingo Sánchez durante su intervención en la presentación de los candidatos a las alcaldías de municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad Valenciana, según recoge Europa Press.Asimismo, ha criticado que haya una "oposición sin escrúpulos" que "utiliza el dolor" del pueblo venezolano para "atacar" al Gobierno español que, junto con el resto de Europa, "lo que está pidiendo son elecciones democráticas". "Hayen la oposición. En política, la testosterona no ayuda a resolver los problemas, los agrava", ha subrayado el presidente del Ejecutivo, al tiempo que ha incidido en que en la oposición hay "mucho contorsionismo" porque el PP "dice que es moderado y pacta con la ultraderecha".En la misma línea, ha subrayado"compiten por ver quién es peor para defender la unidad de España" y ha añadido que no se defiende la unidad "confrontando territorios ni crispando a los españoles". "Hay tanto patriota que confunde el patriotismo con decir viva España. Ser patriota es trabajar todos los días porque en", ha sentenciado.Para el presidente del Gobierno, hay proyectos políticos que reivindican "una España en blanco y negro". "Nosotros queremos una España en positivo. La diferencia entrees que nosotros pensamos en el progreso diciendo siempre que nadie se puede quedar atrás", ha precisado.En este contexto, ha señalado que "es grave" que el PP se esté fundiendo con la ultraderecha. "Lo que están haciendo esy eso es grave. La gran diferencia del PP de antes y el de ahora es que antes al menos llegaban a las cosas aunque sea tarde, mal y a rastras", ha dicho.En referencia a la situación en Andalucía, ha lamentado que "de repente se banaliza" con las"para intentar formar gobierno". "Hemos visto muchas cosas que nos han hecho reflexionar sobre la fragilidad de las conquistas sociales. Cuesta siglos lograr conquistas sociales, pero una vez logradas su defensa dura siempre", ha apuntado. En este sentido, Sánchez ha afirmado que en Andalucía "han" y que la democracia liberal "es respetar la ley, pero también dialogar". "A los que identifican el diálogo con una humillación les pregunto si sin diálogo hubiera sido posible la transición en nuestro país. El único partido leal con la Constitución cuando hemos estado en la oposición y desde el Gobierno es el PSOE ", ha manifestado.En referencia a los Presupuestos Generales de 2019, el presidente del Ejecutivo ha asegurado que la media que más le enorgullece es que se aumenten las cuantías destinadas a las familias con. "Estos Presupuestos son buenos para España, para los españoles, para todos y cada uno de los territorios de nuestro país", ha comentado.