Casado apuesta por liberalizar el sector el taxi y crear un fondo para comprar sus licencias

Publicada el 28/01/2019 a las 11:09 Actualizada el 28/01/2019 a las 12:05

Devolver la competencia al Estado

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha apostado este lunes por que el taxi y el VTC convivan en un. Casado considera que, a través de una ley estatal, se tiene que colaborar entre los dos colectivos para que el taxi pueda competir y no se vea menoscabado por el pago de las licencias."Hemos propuesto que además de liberalizar el taxi, haya una bolsa,, para que esas licencias se puedan recomprar", ha asegurado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.Según el dirigente conservador, ese fondo sería mejor que la posibilidad de pagar, por parte del Estado, si las VTC demandan al ver peligrado su servicio, una compensación que Fomento cifra en. "Sería más lógico que ayudáramos al sector para que pueda competir", ha defendido. De esta forma, apuesta por que los taxistas puedan operar sin restricciones de descanso, de no poder salir del ámbito municipal o estar dentro de las plataformas digitales.No obstante, mediante esta iniciativa que Casado asegura que llevarán pronto al Congreso, el PP también defiende que el taxi siga manteniendo prevendas como laAl mismo tiempo, el líder del PP ha avisado que. "Hay que defender al consumidor, no puede ser que solo nos fijemos en el parón patronal, sino que los españoles tengan derecho a elegir un servicio", ha añadido. "No se puede romper un sector, Madrid y Barcelona quedaría fuera del foco internacional", ha advertido sobre cercenar al sector de VTC.Casado critica que el Gobierno. "Es insólito, tiene incendiado a todo España y resulta que el problema es del PP por decir que no tenemos por qué legislar lo que ya está legislado", ha asegurado.El PP ha avanzado este lunes que presentará en el Congresopara devolver al Gobierno las competencias para regular los vehículos de turismo con conductor (VTC), licencia bajo la que operan firmas como Uber o Cabify, en una única ley para todo el país.Así lo ha anunciado su portavoz en la Cámara Baja,, y su secretario general,, a la entrada de la Diputación Permanente de este lunes, en la que el PP exige las explicaciones de los ministros de Fomento,, y de Interior,, sobre el conflicto entre el taxi y las VTC. "Queremos una única España con una única regulación, en favor de la libertad del usuario y en favor de que nuestras ciudades tengan la movilidad garantizada", ha subrayado Montserrat, mientras García Egea ha abogado por que "los temas importantes, como el transporte, deben estar regulados a nivel nacional". "España no son 17 países distintos, es una nación", ha apostillado.