El PDeCAT se replanteará su relación con la Crida si se convierte en partido

Publicada el 28/01/2019 a las 15:44 Actualizada el 28/01/2019 a las 15:45

ERC avisa a su alcalde de la Crida

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha avisado este lunes de que, dejando claro que les tratarían como otro partido "desde las ganas de sumar y hacer acción política por la independencia".En rueda de prensa ha asegurado que, tras la clausura del congreso fundacional de la Crida el sábado, quedó claro que sería una asociación y no un partido: "Con esta contundencia también les decimos que,"."Si la Crida no es esto, como partido nos replantearemos la relación que hayamos podido acordar. Confío en que será lo que se dijo", ha sostenido Bonvehí, que ya anunció la voluntad del PDeCAT de realizar una propuesta de encaje a sus asociados, a la que no ha puesto fecha.Al preguntársele qué pasará si la Crida se presenta a las elecciones europeas, ha respondido queDado que la Crida actúa como una asociación –ha proseguido–, no ve inconveniente en que haya dirigentes del PDeCAT en la dirección de la Crida, como es el caso de Montserrat Morante –presente en la rueda de prensa–, pero "si se convierte en partido y, seguramente sería un problema".Tras remarcar que el PDeCAT existe y seguirá existiendo, ha dejado claro que se presentarán a todas las elecciones, también a las municipales y las europeas de mayo.A la espera del Consell Nacional de este fin de semana,, y confía en el apoyo de la dirección a su liderazgo, con el que quiere garantizar la "unidad" del partido."Ha sido un partido de éxito, un partido que no queremos hacer pequeño;. Los asociados mandarán en cada momento", ha explicitado.La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido al alcalde de Montblanc (Tarragona), Josep Andreu (ERC), de que, después de que Andreu haya entrado a formar parte este fin de semana de la dirección de la Crida Nacional per la República.En la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de ERC, Vilalta ha explicado que el partido no tiene pensado tomar ninguna medida de forma inmediata, ya que consideran que no se dan las circunstancias para hacerlo, pero ha zanjado: "ERC no permite la doble militancia".Andreu es alcalde de ERC en este municipio tarraconense y candidato a la reelección, y, pero Vilalta ha concluido: "En el momento en que sea incompatible –ser miembro de ERC y de la Crida– tendrá que decidir. Se tendrá que tomar una decisión"."Si se dan las situaciones de incompatibilidad ya se tomarán decisiones.", ha zanjado Vilalta, que ha deseado que en las elecciones municipales puede obtener un buen resultado.