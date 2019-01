El PSOE asegura que Sánchez viaja igual que Rajoy, "pero sin extra de vino y whisky"

Publicada el 28/01/2019 a las 16:51 Actualizada el 28/01/2019 a las 16:52

"Insultante espectáculo de poderío"

Lo del whisky extra no tiene explicación

El PSOE ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,que lo hizo durante los últimos años su predecesor y exlíder del PP, Mariano Rajoy, "pero", ha informado Europa Press.Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Congresodurante su intervención en la Diputación Permanente —el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones— para justificar el uso de medios de transporte oficiales que ha hecho Sánchez desde su llegada a la Moncloa, frente a las críticas que vienen realizando los conservadores.De esta forma ha replicado a la portavoz del PP en materia de Transparencia, Beatriz Escudero, quien minutos antes ha censurado el "insultante espectáculo de poderío" del que, a su juicio, hace gala Sánchez con sus continuos, entre los que ha destacado el viaje que el pasado julio realizó a Castellón para asistir al concierto de The Killers."No sé si está haciendo algo por España, pero", ha denunciado Escudero, para justificar la necesidad de que el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, comparezca en el Congreso para explicar por qué el Ejecutivo blinda los viajes del presidente amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. "Los modos de nuevos ricos con el dinero público no tienen cabida", ha apostillado la diputada conservadora.En su turno, el PSOE, por boca de Sofía Hernanz, ha defendido que Sánchez viaja "exactamente igual" que lo han hecho los presidentes en el pasado, esto es,y atendiendo a lo que determina en cada momento el departamento de Seguridad del Gobierno."El presidente Sánchez se desplaza de la misma forma y con los mismos medios que han utilizado todos los presidentes de este país, exactamente igual que hacía el expresidente Aznar y el expresidente Rajoy. Por cierto, con la única diferencia que este último lo hacía", ha deslizado.Hernanz ha lamentado la "exaltación" y la "amnesia" del PP "sin complejos" que lidera Pablo Casado, al que ha recordado que precisamente la sentencia de la Audiencia Nacional que le acusa de haberse "aprovechado de España", le ha acusado de haber convertido el "cinismo" en su "marca de la casa y. "Viven instalados en la charanga y la fanfarria", les ha soltado.