La fiscal general espera que la retransmisión en directo del juicio del 'procés' frene la desinformación

Publicada el 28/01/2019 a las 12:22 Actualizada el 28/01/2019 a las 12:23

Interior, 'a lo que diga el Supremo'

La fiscal general del Estado,, ha asegurado este lunes que espera que la retransmisión en directo del juicio delen el Tribunal Supremo frene los intentos de desinformación, incluyendo aquí a los que "pretenden elevar el tono de la supervisión internacional". "Es evidente que en un juicio con tanto interés mediático va a haber mucha información y desinformación también. Lo único que puedo decir es que desde la Fiscalía vamos a intentar explicar ypara que se entiendan los posicionamientos que, en cada momento, se hagan", ha comentado Segarra al ser preguntada por esta cuestión en el desayuno informativo organizado en Madrid por el Executive Forum España.Al ser cuestionada por los llamados observadores internacionales que solicitan las defensas y plataformas afines a los independentistas, la fiscal general del Estado ha recordado quey a la vez ofrece retransmisión en directo" del juicio en el Supremo."Dudo que se pueda ofrecer más transparencia", ha añadido, subrayando que, no obstante, "cualquiera puede pretender elevar el tono de esa supervisión internacional". "Pero ahí está, televisado y en directo, no podemos ofrecer nada más", ha enfatizado.Segarra ha presentado este lunes el desayuno de la secretaria de Estado de Seguridad,, quien también ha sido preguntada por el traslado de los presos del procés para el inicio del juicio en Madrid. "Estamos a lo que nos diga el Supremo", ha comentado la número dos del, que aún está pendiente de la fecha exacta del inicio del juicio para proceder a un traslado directo que, ha indicado, se llevará a cabo "con la máxima dignidad".La secretaria de Estado ha subrayado que "la ley dirimirá" la responsabilidad de los exdirigentes del Govern procesados en el Supremo. "No nos fijemos siempre en lo peor", ha dicho sobre las relaciones con Cataluña que, en líneas generales,, algo que preocupa al Gobierno atendiendo a variables como el peso de esta región en la economía española. "Tiene solución desde la coordinación y el trabajo de todos", ha apostillado.