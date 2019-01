Podemos se abre a dialogar con Errejón sin descartar una candidatura de unidad para la Comunidad de Madrid

Publicada el 28/01/2019 a las 09:58 Actualizada el 28/01/2019 a las 10:45

Adelanta el Consejo Ciudadano Estatal al miércoles

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso y dirigente del partido morado,, ha explicado este lunes que su formación está abierta ay con todos los actores políticos que estén dispuestos a impedir que el PP, Cs y Vox puedan gobernar la Comunidad de Madrid. Montero no ha excluido incluso la posibilidad de que ese diálogo fructifique en una, ha informado Europa Press.Así lo ha señalado Montero en declaraciones en el Congreso, donde también ha insistido en que"Unidos Podemos tiene que estar presente para ganar al PP, Unidos Podemos está creando un proceso participativo inclusivo en que el todo el mundo pueda participar y está también en disposición depara llegar a la máxima unidad posible para ganar al PP, que es nuestra prioridad", ha enfatizado Montero.Preguntada expresamente si ese diálogo incluye a Errejón ha respondido: "Por supuesto". A la vez, ha subrayado que su formación siempre ha dicho lo mismo en este tema porque siempre ha seguido la "hoja de ruta" marcada por sus inscritos, que no es otra que "construir una candidatura deposible".Podemos ha decidido adelantar la reunión del Consejo Ciudadano Estatal —el máximo órgano de dirección del partido— prevista para el sábado 2 de febrero al miércoles 30 de enero por la, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación morada.La Ejecutiva de Podemos convocó el pasado viernes la reunión con carácter extraordinario paradesde su nacimiento, tras la decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las autonómicas por la candidatura Mas Madrid y no por Unidos Podemos.La cúpula del partido liderado por Pablo Iglesias tomó esta decisión tras el anuncio del que era secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid Ramón Espinar de, por discrepancias con la dirección para afrontar la crisis en la Comunidad.El mismo viernes se reunieron en Toledo diez secretarios generales autonómicos para analizar la situación en la que ha quedado el partido tras la marcha de Errejón, a cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales, y para defender unaLa que es la mayor crisis interna que ha sufrido Podemos, generada a raíz del desafío del que fue cofundador y número dos del partido hasta su derrota en la segunda Asamblea de Vistalegre II, se está produciendo con, disfrutando de su permiso de paternidad.