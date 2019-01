Podemos admite que Venezuela necesita "elecciones libres" y reprocha a Sánchez que no apueste por la mediación

Publicada el 28/01/2019 a las 12:12 Actualizada el 28/01/2019 a las 12:13

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso,, ha admitido este lunes que Venezuela debe avanzar hacia "" pero ha subrayado que para lograr que éstas se produzcan hay que apostar por la "mediación" y no por ultimatums como el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado al presidente Nicolás Maduro.Así lo ha asegurado Montero en declaraciones en el Congreso cuando se le ha pedido opinión sobre la decisión de Sánchez de dar ocho días a Maduro para que convoque elecciones si quiere evitar que España reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela."Tanto el Gobierno de España como la UE deberían estar encabezando las posiciones de mediación y de respeto a los procesos en Venezuela que garanticen una salida dialogada, negociada y pacífica al conflicto", ha defendido Montero, quien ha pedido a Sánchez y a Bruselas que, quien no respeta los Derechos Humanos y a quien sólo le preocupa el petróleo.Desde su punto de vista, "", porque "nadie se imagina viendo al Gobierno de España dando un ultimátum a Arabia Saudí para que convoque elecciones libres"."Nosotros creemos que tiene que haber un horizonte de elecciones libres en Venezuela, pero pensamos como Zapatero, que hay que liderar la posiciones de mediación para poner fin al conflicto de forma pacífica y no para agudizar aún más un conflicto que ya está enmuy preocupantes".