Una tercera víctima revela abusos sexuales de un monje de Montserrat que la Abadía ocultó

Publicada el 28/01/2019 a las 09:31 Actualizada el 28/01/2019 a las 11:08

Un hombre de 63 años ha denunciado que en el año 1971, cuando era un adolescente, sufrió abusos sexuales del monje de la Abadía de Montserrat, fallecido en 2008 tras estar cuarenta años al frente del grupo scout católico Servei Escolta de Montserrat, con lo que se convierte en la tercera víctima que denuncia estos hechos. Es lo que revela este lunes El Periódico , que recoge las declaraciones denacido en Almería en 1955, quien afirma que llegó a Montserrat en 1970 para trabajar en el monasterio durante el verano, y que entre ese año y 1975 acudió a la abadía en la época estival para ayudar a los monjes.Miguel Hurtado fue la primera víctima que reveló públicamente los abusos sexuales cometidos por el monje y "" de estos por parte del Monasterio de Montserrat, tal y como informó el mismo periódico hace diez días. Una semana después, el diario Ara localizó a una segunda víctima, Ricard Zamora. Y ahora aparece una tercera.Al igual que las otras dos víctimas, Martínez relata que "una noche el religioso se introdujo en su cama y le hizo tocamientos en los genitales con la excusa de hablarle de la masturbación mientras le instaba a no caer en la tentación". También recuerda que "entre los compañeros se daba por descontado que Soler tenía", y dice no explicarse "por qué nadie en Montserrat intervino" pues "resultaba evidente que dejarlo a cargo de los jóvenes no era adecuado".El Monasterio de Montserrat condenó los presuntos abusos sexuales realizados por uno de sus monjes tras publicarse el testimonio de la primera víctima. e insistió en "su compromiso para luchar en contra de estas actuaciones tan execrables, especialmente en el seno de la Iglesia".