Geolocalización

Multa de 1.000 euros

Futura ley integral

Los coches de vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a plataformas como Uber o Cabify, estána contratar sus servicios en Cataluña con una antelación mínima de quince minutos , 1 de febrero, cuando entra en vigor el Decreto Ley aprobado este martes por el Consell Executiu para regular el sector. Informa Europa Press.Así lo han anunciado el conseller de Territorio, Damià Calvet, y la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. El conseller de Territorio ha defendido que el Decreto Ley "no regulade unosde los otros", y que la fijación de la antelación de 15 minutos es "proporcional, razonable y competitivo ". Asimismo, argumenta que la norma, y ofrece una oportunidad para la convivencia y la competitividad de ambos modos de transporte urbano en beneficio de los usuarios. "El taxi tiene que hacer de taxi y el VTC, de VTC", sentenció.La norma, cuyo anuncio supuso que el taxi de Barcelonaque llevó a cabo la pasada semana en la ciudad,, tal como ellas mismas han avanzado en los últimos días. En concreto, Uber aseguró el pasado miércoles que dejaría de prestar su servicioen Cataluña "si finalmente se aprueban las restricciones a la VTC anunciadas ayer por la Generalitat". De su lado,indicó ese mismo día que el Govern les "expulsaría" si aprobaba. Asimismo, este martes un conjunto de firmas del sector, entre ellas Vector, ya inició trámites para abordarBarcelona. Al cierre de 2018, la ciudad contaba con 2.283 coches de este tipo, lo que arroja, según los datos oficiales del Ministerio de Fomento. La norma aprobada por el Govern permite además que ayuntamientos y otros entren supranacionalespara contratar un servicio de VTC. Un colectivo de unos 700 conductores de VTC se han concentrado ante Generalitat, coincidiendo con la aprobación de la nueva regulación y han entregadode rechazo a la misma.Además de los tiempos de antelación, el Decreto Leylas plataformas como Uber y Cabify. No obstante, el Ejecutivo catalán prevé dar al sectorpara adaptarse a esta medida. También ratifica lade que los VTC circulen por laso propiciando su captación. Para ello,en aparcamientos y garajes cuando no estén realizando ningún servicio.El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas por el Decreto Ley se considerará unay, por tanto, supondrá multas de hasta los. En concreto, el incumplimiento de la contratación con una antelación de 15 minutos se considera podría suponer una multa de 1.001 euros. Para controlar la actividad de los VTC, la normaa constituir un registro de vehículos de este tipo que operan en su ámbito territorial paraque fija.De hecho, el Govern activará esta misma semana su, que estaba en periodo de pruebas, y que servirá para regular de manera transparente esta actividad. Además,, además de inspectores del departamento, a inspeccionar e imponer sanciones a los VTC. El Decreto Ley se publicará este jueves en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y entrará al día siguiente en vigor, el viernes 1 de febrero, a pesar de que el Govern tiene un mes para convalidarla en el Parlament.No obstante esta nueva regulación, el Govern prevé desarrollarde manera integralen Cataluña. La Consellería trabaja ya en la redacción de la memoria preliminar de la ley y prevé hacer una consulta pública previa antes de abril e iniciar su tramitación después. "No queremos perder el tiempo", aseguró el conseller.Esta ley regulará aspectos como la, susy periodos de descanso, la reducción delde esta actividad, el uso de nuevas, mayor transparencia en las, así como su número total y cómo se transmiten. Para afrontar esta reforma integral, Calvet ha anunciado que se requerirápara impulsarla, que podría tomar la forma de una tasa, aunque Calvet ha remarcado que lo tendrá que determinar el Parlament.En cuanto a los ajustes de plantilla anunciados por empresas de VTC, el conseller ha constatado que de momento no hay ninguno en marcha y se limitó a indicar que, en caso de que se planteen, el Govern velará por que se garanticen los