Errejón no acudirá la reunión del Consejo Estatal de Podemos para "evitar más tensiones"

Publicada el 30/01/2019 a las 14:25 Actualizada el 30/01/2019 a las 14:37

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos y excandidato de este partido a la Presidencia regional,no acudirá finalmente a la reunión de esta tarde del Consejo Estatal de Podemos para "evitar más tensiones" y "ayudar a desdramatizar y calmar las aguas", han indicado a Europa Press fuentes de su equipo.Errejón se planteó ir a esta cita del partido en un principio, ya que todavía sigue ostentando una secretaría y tras comprobar que la cúpula partido no lni suspendido de militancia, aunque le hayan recordado que "él ha sido el que se ha ido" del partido tras anunciar hace 10 días que se presentaría a las elecciones regionales no por su partido, sino por la marca Más Madrid impulsada por Manuela Carmena.Sin embargo, las últimas declaraciones de la diputada Irene Montero, y otros dirigentes de Podemos señalando que el exnúmero dos del partido no debería ir al Consejo Ciudadano, le han hecho cambiar de opinión, además deY es que, según fuentes cercanas al exdiputado nacional, después de escuchar los vetos, "". "No va a acudir y esperamos que eso sirva para llegar a un acuerdo. Es importante desdramatizar y calmar las aguas", han indicado.Además, recuerdan que los dirigentes de Podemos le exigieron dejar el escaño" y que cuando ahora le exigen que no vaya a este cónclave "tampoco hay problema". "A lo único que no va a renunciar es a las ideas y el compromiso con Madrid. Centrémonos en lo importante", reflexiona su equipo.Así, consideran que "no es momento de encerrarse en discusiones de partido" porque eso ya lo ha hecho Podemos "" en sus cinco años de vida. "Ahora Íñigo está centrado en lo verdaderamente importante: levantar junto a Manuela Carmena una plataforma progresista que gobierne Madrid, que sea amplia, inclusiva, con todos y todas", concluyen.Precisamente, el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos convocado de forma extraordinario para esta tarde buscará, en su reunión de hoy, tratará de buscar una solución a esta crisis abierta en el partido morado, es decir, cómo tiene que gestionar Podemos la decisión de Errejón que, en opinión de los líderes territoriales que se han pronunciado hasta ahora, pasa por intentar ir de forma conjunta con Mas Madrid.También abordarán la renuncia de todos sus cargos del hasta el viernes secretario general de Podemos en la región, Ramón Espinar, que abandonó precisamente por discrepancias con la cúpula de la formación sobre cómo abordar esta crisis.Espinar era partidario de hablar y negociar con Errejón, pero se sentíapor los líderes de su partido, que no tenían en cuenta sus opiniones, según explicaron a Europa Press distintas fuentes.