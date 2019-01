Expertos debaten sobre el sector inmobiliario y su nuevo encaje en la transformación de las ciudades

infoLibre

Publicada el 30/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 30/01/2019 a las 18:35

Tres de los principales actores involucrados en el desarrollo urbanístico e inmobiliario de Madrid debatirán este jueves por la tarde sobre la transformación de las ciudades y las oportunidades que la revolución tecnológica abre en este campo. Convocados por el Instituto de Emprendimiento Avanzado (IEA) , se sentarán en torno a la misma mesa el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital,; el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid,, e, consejero delegado de Merlin Properties, una de las principales empresas cotizadas del sector inmobiliaria. Bajo el título Promoción inmobiliaria, trasnformación de las ciudades y sus nuevos profesionales, los tres abordarán [ pincha aquí para ver la convocatoria ] las distintas facetas de un poliedro –el del espacio público– donde confluyen intereses múltiples y con frecuencia contrapuestos.Fundado en 2018 por Juan Claudio Abelló Gamazo y con un equipo directivo del que forman parte profesionales como los abogados Wilfredo Jurado y Hugo Barceló, y la notaria y ex directora general de Registros y Notariados Ana López-Monís, los portavoces del Instituto de Emprendimiento Avanzado (IEA) definen así su meta: el apoyo a "la cultura empresarial española" y el fomento del "crecimiento del tejido empresarial y emprendedor".El IEA, aseguran, "quiere tomar la iniciativa dentro de este escenario, y en formato de think tank y escuela de negocios, actuar como acelerador en la carrera de los profesionales que quieran emprender y desarrollar starts up y proyectos innovadores".Uno de los sectores estratégicos nacionales que el IEA se propone abarcar –agregan– es el inmobiliario, que "tras un intenso periodo de crisis y reestructuración, muestra desde hace unos años claros signos de recuperación". Tras casi una década de recesión, asegura la entidad, el sector plantea retos en parte distintos a los ya conocidos antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.Para ello el IEA ha estructurado un ciclo formativo definido como el Programa de Emprendimiento en Real Estate (PERE) , siendo un programa que surge de la necesidad de formar profesionales que sean capaces de innovar y reinventar el sector inmobiliario actual.El objetivo es profundizar en los conocimientos del sector inmobiliario ajustándose al nuevo entorno empresarial realizando un recorrido formativo desde los principios más básicos del sector, fusionados con los nuevos procesos de emprendimiento y digitalización como ventaja competitiva para nuestras actividades empresariales.La mesa redonda convocada para esta tarde busca "y de los profesionales que retomarán la actividad en este ámbito empresarial". Con los directores del Programa PERE como moderadores, el diálogo quedará articulado en torno a un triple eje: eldel sector, lay laa sus profesionales.