Iglesias dice que "Iñigo no es un traidor" y que debe ser un "aliado", pero insiste en situarlo fuera de Podemos

Publicada el 30/01/2019 a las 15:48 Actualizada el 30/01/2019 a las 16:20

Nuevo paso atrás de la dirección de Podemos. El secretario general, Pablo Iglesias , no acudirá hoy a la reunión del Consejo Ciudadano Estatal del partido –su máximo órgano entre congresos– convocada este miércoles para analizar salidas a la crisis que atraviesa el partido. No obstante, Iglesias expondrá sus propuestas por teléfono y ha plasmado su opinión en Facebook a través de diez "consideraciones" en las que asegura que, sino que debe ser un aliado de Podemos".Iglesias hizo pública su reflexión poco más de una hora antes de que comenzase la reunión, convocada para las 16.30. En su texto, el líder de Podemos reconoce la "indignación natural y lógica" que le ha provocadode la formación por parte de Errejón, pero considera que se debe afrontar la situación con "madurez y responsabilidad" y por ello plantea ser "generosos y responsables tratando de construir una confluencia lo más amplia posible" con Mas Madrid. Iglesias también lanza un mensaje conciliador para con sus barones autonómicos, la mayoría de los cuáles le han pedido que no confronte con Errejón: "Comparto la preocupación expresada por muchos de nuestros secretarios autonómicos", señala.No obstante, Iglesias insiste en su idea de que Errejón ha abandonado Podemos "por la vía de los hechos consumados". "La propuesta de superar Unidos Podemos como referencia política del cambio, que representa lo poco que conocemos del nuevo partido de Íñigo y Manuela, es un planteamiento que me parece erróneo pero que es legítimo", admite Iglesias. Sin embargo, apunta el secretario general, esa decisión "no se ha discutido ni en los órganos ni en ningún proceso de participación en Podemos", y "hacer las cosas en secreto, por sorpresa y sin contar con los espacios colectivos" es "incompatible con formar parte de Podemos y sus espacios colectivos". "Con todo, es legítimo que, por la vía de los hechos consumados, haya compañeros que abandonen nuestra formación. Hay que asumirlo con naturalidad y madurez", sostiene.En estos diez puntos también refleja que su opinión sobre la alcaldesa de Madrid ha empeorado porque afirma que "", aunque admite que representa "lo más útil" para impedir que la derecha reconquiste la ciudad de Madrid.