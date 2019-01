Cinco respuestas sobre el Consejo Ciudadano que se reúne para decidir el futuro de Podemos en Madrid

Publicada el 30/01/2019 a las 11:20 Actualizada el 30/01/2019 a las 13:09

Podemos reúne a su plana mayor este miércoles para tratar de encauzar la crisis más grave desde su fundación.del Consejo Ciudadano Estatal de la formación, su máximo órgano de dirección entre congresos, para analizar la fractura abierta tras la alianza entre el ex número dos de Podemos, Íñigo Errejón, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para acudir a las próximas elecciones autonómicas utilizando la marca Más Madrid en lugar de la de Unidos Podemos.La reacción inicial de la dirección liderada por Pablo Iglesias ante ese órdago fue la de rechazar tajantemente cualquier acercamiento a la nueva plataforma.aseguró Iglesias, y por ello la formación presentaría lista propia para las próximas autonómicas en la Comunidad de Madrid. Pero once barones territoriales se han pronunciado públicamente contra una decisión que, entienden, puede suponer una debacle electoral para Podemos en la región y puede provocar, además, que la crisis se contagie a otras comunidades. Y a ellos se une el ex secretario general madrileño, Ramón Espinar, que ha dejado su cargo porque rechaza competir con Errejón en las elecciones.Este miércoles, unos y otros confrontarán sus puntos de vista en un Consejo Ciudadano del que nadie se atreve a vaticinar si saldrá una decisión clara pero quedel partido morado.

¿Quiénes forman parte del Órgano?

El Consejo Ciudadano Estatal es el máximo órgano de Podemos entre congresos.: 62 miembros elegidos directamente por los afiliados del partido —la última vez que se votó la composición del órgano fue en Vistalegre 2—, los 19 secretarios generales autonómicos (de las 17 comunidades y Ceuta y Melilla), un representante de los afiliados en el extranjero, cuatro representantes de los círculos y el líder estatal de Podemos, Pablo Iglesias. Lo normal, no obstante, es que no todos los dirigentes acudan a las reuniones por diversos motivos, aunque sí lo hacen la mayor parte de ellos.El funcionamiento del órgano es sencillo. Habitualmente,analizando la situación política que, normalmente, puede seguirse en público a través de la web de Podemos. Posteriormente, la retransmisión termina y los diferentes dirigentes piden turnos de palabra para expresar sus puntos de vista. A diferencia de lo que ocurre en otras formaciones, no es especialmente frecuente que el Consejo Ciudadano apruebe resoluciones en sus reuniones, aunque sí es cierto que los últimos encuentros han servido para ratificar decisiones como la convocatoria de las elecciones primarias para elegir las listas para las próximas elecciones generales.

¿Cuándo se convoca?

Los estatutos de Podemos establecen que el Consejo Ciudadano debe reunirse de forma ordinaria cada tres meses. No obstante, Iglesias puede convocarlo tantas veces como quiera y en el momento que considere, como ha hecho con la convocatoria de este miércoles. Igualmente, el propio Consejo Ciudadano puede solicitar su convocatoria si así lo piden el 25% de sus miembros a la ejecutiva de Iglesias, y esa ejecutiva también está obligada a valorar la convocatoria del órgano si lo pide el 10% de los afiliados.La convocatoria de Consejos Ciudadanos extraordinariosen Podemos. De hecho, la anterior reunión del órgano tuvo lugar en noviembre y también fue convocada antes de los tres meses preceptivos bajo el argumento de que Podemos debía estar preparado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba las elecciones generales. Fue en esa reunión en la que se aprobó convocar las primarias para elegir las listas para esos comicios.

¿Quién tiene la mayoría?

Iglesias disfruta degracias a su amplia victoria en el congreso de Vistalegre II, combinada con los efectos mayoritarios del sistema electoral que rige los procesos internos en Podemos. En torno al 60% de los miembros electos del órgano son pablistas, por cerca de un 36% que fueron elegidos en Vistalegre II dentro de la lista de Íñigo Errejón. La corriente anticapitalista, por su parte, cuenta con dos representantes en el Consejo Ciudadano: el eurodiputado Miguel Urbán y la diputada madrileña Beatriz Gimeno.En lo relativo a los 17 secretarios generales autonómicos, Iglesias también cuenta con una mayoría de afines. Pero, en este Consejo Ciudadano,la reunión de barones del pasado viernes estuvo promovida y auspiciada por el líder de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, reconocido pablista. Y la mayor parte de los firmantes del comunicado que salió de ese encuentro y que pedía a Iglesias no competir con Errejón también son afines al secretario general.Entre ellos se encuentran, además de García Molina, Noemí Santana (Canarias), Álvaro Jaén (Extremadura) o Eduardo Santos (Navarra). Iglesias, eso sí, podrá contar con el voto de Jesús Santos, secretario general de Podemos en Alcorcón, que acudirá a la reunión del Consejo Ciudadano como representante de la gestora nombrada por la dirección estatal para gestionar el partido en la Comunidad de Madrid tras la renuncia de Ramón Espinar. Quien no estará será la líder andaluza Teresa Rodríguez, de baja por su próxima maternidad.

¿Qué se va a decidir?

Es una incógnita si del Consejo Ciudadano de este miércoles saldrá una decisión concreta o si únicamente tendrá como función deliberar sobre la crisis abierta en Madrid. La dirección estatal se limita a explicar que el órgano tiene como plan "escuchar y lanzar un mensaje de unidad a todos los territorios y a toda la militancia". Y, en cuanto a la lectura interna, lo cierto es que su convocatoria ha servido a Iglesias, al menos de momento,, inquietos por cómo puede afectarles la fractura en los próximos comicios.No obstante, en los últimos días la dirección de Podemos ha dado pistas de cuál es su propuesta. Tras la tajante negativa inicial a negociar nada con Errejón, ahora Podemos sí se ha abierto a conversar con Más Madrid, auque eso sí, solo lo hará. Podemos busca que Errejón se una a este acuerdo y concurra con esa marca, algo que el exdirigente no parece querer hacer pero que tampoco convence a IU, que ha tenido que recordar al partido morado que es una organización que decide su propia estrategia y que, pese al rechazo de Podemos, ya se ha reunido por separado con Más Madrid para abrir conversaciones.

¿Acudirán Pablo Iglesias e Íñigo Errejón?

Paradójicamente, es posible que ninguno de los dos máximos protagonistas del cisma que atraviesa Podemos esté presente en la reunión de este miércoles por la tarde. Iglesias se encuentra disfrutando de su permiso por paternidad, y aunque no está confirmado en qué formato intervendrá,, como ya hizo en su momento la portavoz parlamentaria Irene Montero cuando se encontraba en las mismas circunstancias.Por su parte, Errejón insiste en que sigue formando parte de Podemos y, de hecho, no ha abandonado sus cargos orgánicos: ni su asiento en la ejecutiva, ni su plaza en el Consejo Ciudadano. Por tanto, con los estatutos en la mano,. Pero la propia Irene Montero le ha pedido públicamente que no lo haga, y ha asegurado que su ausencia es una "condición de posibilidad" para poder alcanzar algún tipo de acuerdo con él de cara a las elecciones."Íñigo tiene que ser consecuente. Se ha ido de Podemos y ha fundado otro partido. Debe ser responsable, al igual que lo vamos a ser nosotros, y contribuir a que dejemos de hablar de nosotros mismos, que podamos debatir sobre política, respetar y dejar de hacer daño a Podemos", señaló hace unos días.