Tezanos dice que eliminó la 'cocina' del CIS porque, desde el fin del bipartidismo, las proyecciones de voto "no valen"

Publicada el 30/01/2019 a las 20:27 Actualizada el 30/01/2019 a las 20:28

"Es imposible cambiar un dato del CIS"

El elector decide a última hora

Críticas del PP y de Ciudadanos

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido este miércoles en el Congreso, la denominada 'cocina' , pues considera que, desde 2015, cuando acabó el bipartidismo y los españoles empezaron a mostrar, "los pronósticos son complejos" y las proyecciones "no valen". Informa Europa Press.Por ello, y por mandato del Congreso,a expertos sociólogos, politólogos y encuestadores privados para tratar deque permitan desvelar. En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, Tezanos ha lamentado que en los últimos meses se hayan difundido "opiniones erróneas sobre la labor del CIS y ha querido defender a los "magníficos profesionales" del centro.También ha reivindicado su trayectoria profesional y su perfil de catedrático de Sociología indicando que siempre ha compatibilizado. "Nunca he sesgado una opinión por pertenecer a un partido", ha remarcado, subrayando que en el CIS es "imposible" inventarse un dato o cambiarlo. Tezanos admite que las encuestas fallan, "y no sólo las del CIS", pero lo achaca a "la cocina", no a los "datos primarios", dondecon las encuestadoras privadas.Según ha explicado, se ofrece, lo que se denomina 'cocina', porque. Antes había fórmulas y métodos para estimar ese voto oculto, que básicamente se basaban enpor los encuestados, pero ese modelo cambia en 2015 cuando acaba el bipartidismo con la irrupción de nuevos partidos y a la vez hay un cambio de comportamiento de los ciudadanos.Ese cambio, ha detallado, se ve en dos conductas: antes se votaba siempre al mismo partido y ahora eso; y actualmente(cerca del 40% se decide en la campaña). "Los métodos tradicionales no funcionan -ha comentado-. Y siy que las proyecciones no valen, pues hemos decidido publicar los datos brutos".Ante las elecciones andaluzas tuvieron que volver a hacer una proyección de voto , ya que es indispensable para hacercomo se exige al CIS ante una cita electoral, y reconoce que resultó, como otras empresas, porque más del 50% de sus encuestados no tenían decidido el voto cuando se les preguntó. Su objetivo es buscar fórmulas alternativas para destapar ese, y para ello ha hecho una convocatoria apara recabar propuestas. Tezanos asegura que ya tienen una lista de más de veinte expertos y esperaen próximos meses.Este sondeo con expertos tiene su origen en la moción que el Congreso aprobó el 20 de diciembre, ya que además de exigir, se instó también a buscar "el máximo consenso en la comunidad científica" en torno a "de trabajo en la muestra de entrevistas y los índices de corrección en el modelo de estimación de voto en las encuestas electorales".En su primera comparecencia en el Congreso desde que fue nombrado, Tezanos ha sido recibido con críticas de PP y Ciudadanos. Víctor Píriz, del grupo Popular, ha dicho que "los estudios que tratan de manipular al votante no deberían hacerse. Saquen sus manos de las tablas del CIS", ha proclamado.Saús Ramírez, de Ciudadanos,de Tezanos al considerar "imposible" que un exmiembro de la Ejecutiva Federal del PSOE como él no tenga la idea de ayudar al partido desde el CIS. Tras su comparecencia, Tezanos ha reiterado ante los periodistas que "las encuestas no son polémicas, sino que". "Es la vieja historia de matar al mensajero", ha concluido.Si se aprueban los Presupuestos Generales del Gobierno Sánchez, el CIS dispondrá de un presupuesto récord deque los últimos años, un incremento derivado, entre otros factores, de la multiplicación de sus encuestas (pasan de 35 a más de 70, dado que), y del aumento de la muestra de sus barómetros mensuales, que han pasado de 2.500 a 3.000 entrevistas personales.