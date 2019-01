Publicada el 31/01/2019 a las 10:00 Actualizada el 31/01/2019 a las 11:11

El presidente de la, el cardenal, ha expresado su malestar por el "foco" que se ha puesto sobre la problemática de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y no así en otros ámbitos. Blázquez ha afirmado que este tipo de casos relacionados con los sacerdotes "de la estadística" y ha afeado a los medios de comunicación queEl también arzobispo de Valladolid ha defendido este miércoles en Zamora que los abusos sexuales a menores de edad. "Si vemos las cifras, un 80% de estos casos tiene lugar en las familias, un 17% en el ámbito escolar y deportivo, y tan solo un 3% en la Iglesia", ha indicado. "Sin embargo,", ha criticado el cardenal.En este sentido, la denuncia de Blázquez se hace extensiva a otro tipo de problemas que también afectan a la ciudadanía. "La situación de abusos de orden sexual existe, igual que existen abusos en el orden económico, como es la corrupción; o en el orden autoritario", ha señalado. Todas estas circunstancias han provocado, según ha afirmado el cardenal, una. "Ellos nos piden autenticidad y no falsificaciones, cercanía, comunicación mutua", ha defendido. "A veces, tenemos la tendencia a intentar que no cambien las cosas, a resistir, pero los jóvenes nos mueven y eso nos viene muy bien", ha comentado. El cardenal Blázquez ha pronunciado estas declaraciones minutos antes de inaugurar las XVII Jornadas Diocesanas de Zamora que han arrancado este miércoles.