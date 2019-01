El Gobierno mantiene su bloqueo al 'Open Arms' y al 'Aita Mari' por "incumplir la normativa internacional de salvamento"

Publicada el 31/01/2019 a las 14:11 Actualizada el 31/01/2019 a las 14:42

Los barcos Open Arms —operado de la ONG con el mismo nombre— y Aita Mari —de las organizaciones Salvamento Marítimo Humanitario y ProemAid— seguirán bloqueados en España porque, lo que implica que carezcan del permiso para salir al Mediterráneo a llevar a cabo sus operaciones de salvamento y rescate. Así lo expresó este jueves el ministro de Fomento,, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. "La autorización de salida está sometida a una estricta norma", aseguró. Y como "los dos barcos incumplen la normativa internacional de salvamento, no tienen permiso".La Capitanía Marítima de Barcelona denegó el permiso al Open Arms para salir al Mediterráneo el pasado 14 de enero. A los pocos días, lo hizo con el Aita Mari. Las razones, según explicaron miembros de este segundo buque a, fueron las mismas. Según el Gobierno, la organización incumplió la normativa internacional que obliga a. Por eso, se denegaron los despachos hasta que no se "garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades responsables de las zonas" concernidas, es decir, Italia, Malta y Libia.El mismo argumento que, ahora, volvió a repetir Ábalos. "El cierre de puertos en la zona en la que pretenden operar y la negativa de las organizaciones a desembarcar en Libia hace que estos barcos se vean forzados a venir a España —su país de bandera— y, aseguró el ministro. Y, dijo, "no tienen certificados para el transporte de un elevado número de personas a bordo".No obstante, Ábalos insistió en queque se encuentran en sus aguas. "El Gobierno está comprometido con los Derechos Humanos y la legalidad, las dos condiciones de la política migratoria", añadió.