La Fiscalía concluye que los mensajes lanzados por la Fundación Franco no incitan al odio

Publicada el 31/01/2019 a las 13:27 Actualizada el 31/01/2019 a las 14:12

La Fiscalía de Madrid ha archivado las diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada por tres dirigentes políticos en nombre de Izquierda Unida al considerar que los mensajes lanzados por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) para homenajear la victoria de las tropas golpistas en la Guerra Civil y para ensalzar la figura del dictador no pueden enmarcarse dentro de los delitos de odio., recoge el escrito, que concluye que los hechos analizados "no constituyen ilícito penal". Este archivo se une a los otros dos carpetazos que el Ministerio Público dio el pasado mes de junio por hechos similares.Las diligencias se abrieron a raíz de un escrito presentado en nombre de IU en el que se acusaba a la Fundación Franco de haber incurrido, a través de Twitter, "en la exaltación del franquismo" al "elaborar y distribuir material relativo a la dictadura, haciendo apología de la misma". En concreto, pusieron sobre la mesa un vídeo publicado por la FNFF en la red social en la que se homenajeaba al dictador en el 79º aniversario de la victoria de las tropas golpistas, incluyendo en él el comunicado leído por Franco aquél día y acompañándolo con la frase. A ojos de los denunciantes, la fundación habría incurrido en un delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal.Sin embargo, la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, decidió el pasado martes archivar las diligencias al entender que los hechos analizados. "De lo expuesto no se desprende la existencia de la realización de actuación alguna que, de forma directa o indirecta, promueva, favorezca o incite al odio, hostilidad, discriminación o violencia de alguno de los colectivos y por alguno de los motivos expresamente previstos en el artículo 510 del Código Penal ", recoge el decreto de archivo, en el que se recuerda que en los delitos de odio "las víctimas son intencionadamente seleccionadas por motivo de intolerancia y rechazo a lo distinto".En el escrito, el Ministerio Público apunta que "el Estado social y democrático que constituye España" se asienta "en el valor superior del ordenamiento jurídico consistente en el pluralismo político, lo que implica el respeto y tolerancia con ideas políticas que no se comparten". Y, aunque recuerda que el discurso del odio y discriminación no están cubiertos por la libertad de expresión o ideológica, afirma que. Por ello, sentencia, "sus manifestaciones externas y públicas" no constituyen ilícito penal siempre que no supongan una incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra colectivos discriminados.

