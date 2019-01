Lo que decía sobre política Pepu Hernández: "El bipartidismo puede llegar a ser perverso para la democracia"

Publicada el 31/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 30/01/2019 a las 23:30

Hace ahora doce años, ase le definía comode cantera y se le demandaba su opinión respecto a la política de algunos clubes de baloncesto deNo se mojó mucho y apeló a la libertad de los equipos a la hora de tomar decisiones de este tipo. "Es perfectamente respetable cada teoría o tendencia de cada uno de los clubes de la ACB. Otra cosa es queEra 10 de febrero de 2006 y el por entonces seleccionador de baloncesto respondía a las preguntas de los lectores de elpais.com con la mirada puesta en el Eurobasket de 2007.Ahora,(Madrid, 11 de febrero de 1958), más conocido como Pepu Hernández, tiene la mirada puesta en el 26 de mayo, cuando, si no se le atraviesa el proceso de primarias, encabezará la lista del Partido Socialista al. Un hombre de fuera de la cantera, por recurrir a términos deportivos, con el reto de mejorar la marca de una formación que no levanta el vuelo en el consistorio. En la última encuesta, conocida esta misma semana, los socialistas madrileños aparecían en el quinto puesto tras Más Madrid, Ciudadanos, Partido Popular y Vox.A lo largo de su carrera deportiva, el aspirante a candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, institución considerada comomunicipal para cualquier partido político, ha dejado plasmada su forma de ver el deporte en múltiples entrevistas. Pero también ha dado algunas pinceladas sobre cuestiones políticas

La ideología y el bipartidismo

"No es lo mismo Rajoy que Rubalcaba"

En noviembre de 2011, en una entrevista concedida a El Mundo , se declaraba poco fan del bipartidismo. "El bipartidismo no es algo que me entusiasme. Puede llegar a ser perverso para la democracia", dijo.consideraba entonces quien quiere rivalizar con Manuela Carmena (Más Madrid), José Luis Martínez Almeida (PP), Begoña Villacís (Ciudadanos) y el candidato que designe el partido de ultraderecha Vox.En la misma entrevista se le cuestiona sobre si la crisis podía acabar con la política puesto que países como Italia, Grecia y hasta España estaban ya hablando de gobiernos con tecnócratas. "y que lo único que existe es la buena gestión. Tiene que haber gente experta pero las ideologías deben seguir existiendo., respondió.

Cataluña

Una de las últimas entrevistas concedidas por Pepu Hernández fue la publicada en marzo del año pasado en El Español. Titulada " No puedes meter a Cataluña en la caseta del perro y olvidarte de sacarla ", critica la actuación del ya expresidente Rajoy frente a la crisis catalana.Hay veces que en política no hacer nada es positivo, y puede serlo (no empeorar), pero también puede ser que el tiempo demuestre que no llevaban razón [...]Dejar que el tiempo arregle las cosas puede ser sumamente peligroso", dijo.

Las "posturas extremas" y las ideas trasnochadas

En la misma entrevista, se le pregunta sobre el caso del futbolista ucraniano Zozulya, que se quedó "fuera del Rayo Vallecano por presiones de los hinchas, nacidas de su ideología ultranacionalista".Hernández contesta que no es partidario "de ninguna postura extrema, ni de las ideas trasnochadas". "Pero lo trasnochado existe en nuestra sociedad.España está todavía buscando su camino, sinceramente", añadió.

"Liderazgos compartidos", la "nueva política" y La "corrección política"

"No me siento sospechoso de machismo"

También en la misma entrevista, el exseleccionador de baloncesto consideraba que había que"Tenemos todavía determinados detalles, como la búsqueda de liderazgos, que revelan esa inmadurez.¿No podríamos tener un país moderno en el que pudiéramos trabajar un poco más en equipo?", subrayó."Pasa en todos lados. Hay cosas que no comparto. ¿Por qué queremos solamente un líder? ¿Es que tenemos una reminiscencia del pasado?", se preguntó.Tras calificar de "brutal" la posverdad, admite que la "corrección política" le estaba poniendo "un poco nervioso"."Creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre.¿Por qué? Porque no me siento sospechoso... Lo siento. No me siento sospechoso de machismo. Tengo tres hijas. ¿Que digo ‘ciudadanos’? Pues digo ‘ciudadanos’ ¿y qué?Y he cometido errores muchas veces en mi vida, y seguro que he contado chistes machistas alguna vez, pero", manifestó.

Un capote a Mariano Rajoy

Buena elección la de @sanchezcastejon un candidato que para el último triple siempre se fiaría del @ppopular. Yo también. pic.twitter.com/DKmEKaZQMv — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 30 de enero de 2019



"Pepu: 'Para el último triple elegiría a Rajoy'". Este era uno de los titulares más destacados de la portada de La Razón del 30 de enero de 2008. Seleccionador de baloncesto por esas fechas, el ahora aspirante a alcalde de Madrid era protagonista de una edición de los galardonesEl periodista Javier González Ferrari obligó a Hernández a decantarse por José Luis Rodríguez Zapatero –era presidente del Gobierno– o Mariano Rajoy –líder de la oposición–. "Imagine que Rajoy y Zapatero están en una cancha."Bueno, voy a ser directo en esto.Le veo con más capacidad de reflejos", mantuvo.Este miércoles, el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento,recurrió a este episodio para ironizar sobre la apuesta de Pedro Sánchez.escribía en su perfil de la red social Twitter, comentario acompañado de un vídeo del acto del diario de Planeta.

Equipos de baloncesto... y partidos políticos

Comparando los partidos políticos con los equipos de baloncesto,ha considerado que el Estudiantes, equipo al que entrenó, se parece a Podemos y el PSOE "debería ser también un poquito" el Estudiantes. Y "posiblemente el PP sería el Real Madrid". Así lo puso de manifiesto en octubre de 2016 en el programa Otra vuelta de Tuerka , preguntado por Pablo Iglesias.