Publicada el 31/01/2019 a las 12:47 Actualizada el 31/01/2019 a las 13:34

El precandidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE, Pepu Hernández, creó una sociedad para pagar menos impuestos por sus ingresos en conferencias y actos publicitarios. Según ha informado este jueves El Confidencial , el exselecionador nacional de baloncesto creó la sociedadpara gestionar los ingresos que obtuvo tras ganar el oro en el mundial de Japón. Otro diario, El Mundo , informa además de que el precandidato compró su casa de Ribadesella a través de dicha sociedad, también para ahorrarse cargas fiscales.Hernández aún no ha hecho declaraciones pero el secretario general del PSOE-M,, ha señalado este jueves que tiene lade que el exseleccionador nacional de baloncesto. Así lo ha defendido después de la publicación de las informaciones que aseveran que actuó a través de Saitama 2006 para tributar menos por sus bienes."No tengo la costumbre de poner en cuestión la veracidad de una noticia, pero tengo la convicción firme y la seguridad de que Pepu está al día de sus obligaciones financieras y cumple legalmente con sus obligaciones fiscales", ha asegurado el secretario general socialista madrileño, que ha indicado quea primarias a la Alcaldía de Madrid.Además, Franco ha insistido en que Pepu Hernándezy que por ello "ya empiezan a buscarle cosas raras". "Estoy convencido de que no existen y lo vamos a demostrar que no existe nada raro que tenga que ver con las obligaciones fiscales de Pepu Hernández", ha asegurado.