Piden investigar si una residencia de Madrid con enfermos de Alzheimer lleva un año con una plaga de insectos y sin pañales

Publicada el 31/01/2019 a las 10:14 Actualizada el 31/01/2019 a las 10:52

La Comunidad de Madrid lo niega

Laha pedido al fiscal jefe de Madrid,, que investigue por presunto fraude la situación de la, en Vallecas, donde trabajadoras denuncian que llevan, como pañales.En una carta, la presidenta de la asociación,, ha solicitado su intervención y una investigación de oficio, sobre estos hechos que entienden "graves". No solo les faltan esponjas, toallas, jabón o guantes al personal sino que también denuncian queEn la misma línea, y basándose en una información de la Cadena Ser, explican que cuando falta personal no lo sustituyen y llevan más de un año con una plaga de hormigas. La asociación quiere que la Fiscalía depure responsabilidades también de la"por dejación de funciones a no controlar a las empresas que sustentan con dinero público". Entienden que su petición está "justificada" ya que si hay un delito "repugnante es el que se infringe contra ancianos o niños indefensos y a merced de lo que les quieran hacer sin poder defenderse". La asociación cree que puede haber un delito de fraude. Por último, fundamenta su solicitud en el artículo 262 de la, que obliga a los que por su cargo profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal.Por su parte, fuentes de la Consejería de Políticas Sociales han señalado que. "Es más, siempre está por encima del ratio establecida en el pliego de condiciones", han apuntado, para añadir que todos los trabajadores son sustituidos en época vacacional o por interinidades sobrevenidas a su puesto de trabajo, como enfermedades, accidentes o excedencia.Respecto a la falta de material, han indicado que el Centroe higiene de los usuarios y las instalaciones, siendo gestionados estos pedidos por los equipos de la gerocultoras". Asimismo, han explicado que es un centro que ha obtenido un certificado de excelencia comotras "un análisis exhaustivo de más de 1.000 indicadores relacionados con la calidad y la seguridad del usuario". En España sólo 25 Centros tienen esta calificación, han subrayado.Desde Políticas Sociales también han destacado que el grado de satisfacción de los familiares de los residentes es dey que es "completamente falso" que existan plagas de hormigas. Además, con carácter bimensual se realizan desinsectaciones, han defendido.