El PSOE de Madrid le aclara a Sánchez que no puede votar a Pepu Hernández porque milita en la agrupación de Pozuelo

Publicada el 31/01/2019 a las 11:52 Actualizada el 31/01/2019 a las 12:12

El PSOE-M ha aclarado este jueves que el secretario general del PSOE al Ayuntamiento de Madrid a favor de Pepu Hernández porque el también presidente del Gobierno pertenece a la agrupación de Pozuelo de Alarcón, han señalado fuentes socialistas a Europa Press.El propio líder del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, ha explicado en una entrevista en La Sexta , recogida por Europa Press, que no puede hacerlo porque es, por lo que entiende que cuando ayer mostró su apoyo a Pepu Hernández estaba expresando "un deseo más que otra cosa".Ayer, Pedro Sánchez agradeció al exseleccionador nacional de baloncesto suy la "confianza" que ha depositado en el PSOE al aceptar el encargo de competir por la Alcaldía de Madrid."Al hablar de la candidatura de Pepu se me enciende una sonrisa", aseguró el jefe del Ejecutivo tras ser preguntado por el exentrenador, que decidió este martes dar el paso a la primera línea de la política tras semanas de conversaciones con Sánchez, al que le une una relación desde que coincidieran en el Estudiantes.El líder de los socialistas, en su primera intervención tras hacerse pública la decisión de Hernández, destacó elque a su juicio representa el que fuera seleccionador nacional para la capital de España.Por todo ello, respaldó públicamente al que, dijo, seráen Madrid, y que le enfrentará al exalcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha. "No se olvide que yo soy afiliado en Madrid y que por tanto votaré. Y votaré por Pepu", aseveró.Tras estas palabras, distintas voces del partido criticaron que no mantuviera lacomo secretario general en el proceso, mientras que otras apuntaron que no podría votar porque sólo lo pueden hacer los militantes de las agrupaciones de la capital.