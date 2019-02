Publicada el 01/02/2019 a las 16:21 Actualizada el 01/02/2019 a las 17:04

No hay unanimidad en la UE

Bolton descarta una intervención inminente en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell , ha desvelado este viernes que ha trasladado a Estados Unidos queen la conversación telefónica que mantuvo este jueves con el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton "Hay que tener mucho cuidado con estos temas de las intervenciones militares", ha subrayado Borrell, que ha desvelado que ayer habló con Bolton "de Venezuela".En declaraciones a la prensa en Bucarest al término de la reunión informal de dos días con sus colegas de la UE, que ha estado dominada por la crisis venezolana, el ministro ha indicado que aprovechó la ocasión para dejarle "muy claro" que "España no apoyaría y estaría en contra de una intervención militar extranjera" en Venezuela.Por otra parte, ha evitado criticar al autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, que en las últimas horas no ha descartado la intervención militar. "Tiene sus opiniones", se ha limitado a decir el ministro, al tiempo ha subrayado que se ha dejado claro queBorrell ha reconocido que no le "consta" personalmente que la Administración de Donald Trump haya reclamado a España romper el diálogo con Nicolás Maduro, aunque ha recordado que Estados Unidos sí ha "pedido a varios países" que procedieran a "un reconocimiento" de Guaidó, al que España, ya avanzó el ministro, reconocerá tras expirar el plazo de ocho días que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Maduro para la convocatoria de nuevas elecciones en Venezuela.", ha asegurado Borrell, que ha insistido en que urgen convocar "cuanto antes" nuevas elecciones presidenciales.Así, Borrell ha admitido que no habrá un reconocimiento "unánime" de los Veintiocho de Guaidó porque hay "dos países" que "tienen sus reticencias", pero ha insistido en que "hay clara unanimidad" en que "la Asamblea Nacional tome el liderazgo de la convocatoria de elecciones" pero ha insistido en que "muchos" si le reconocerán., ha remachado.Los Veintiocho están de acuerdo en que la autoridad "legítima" que reconoce el bloque es la Asamblea Nacional, pero hay "un par de países" cuyos Gobiernos todavía no han fijado "su posición final" sobre "en qué condición" reconocer a Guaidó, ha explicado Borrell."Para nosotros está claro, (en) condición de presidente interino", ha zanjado Borrell. "que le corresponde jugar", ha remachado.Borrell no ha querido aclarar si Bolton trasladó, con países de la región y europeos, para ver si en 90 días es posible avanzar en nuevas elecciones, pero ha admitido que "muchos países" no ven "con buenos ojos" esta iniciativa y también la oposición "ha hecho valer sus reticencias".Pero Borrell ha insistido en que pretende "impulsar y favorecer" la posibilidad de que los venezolanos elijan "libremente" a "un presidente".El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca ha descartado que Estados Unidos tenga prevista una intervención militar en Venezuela, aunque ha advertido de que "todas las opciones están sobre la mesa" para hacer valer la voluntad de la "abrumadora mayoría" que quiere el final del régimen de Nicolás Maduro. Bolton, que ha concedido una entrevista al locutor de radio Hugh Hewitt, ha afirmado que Washington tiene como objetivo lograr una "transición pacífica del poder" en Venezuela, para lo cual estáy la "presión política".También analiza la posible entrega de ayuda humanitaria, como ya anunció la semana pasada el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, que desveló la donación de "20 millones de dólares preparados" a programas de Cruz Roja y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR)., que Bolton espera "masivas", el asesor de la Casa Blancaen este tema, como quedó de manifiesto con su reciente llamada telefónica al opositor Juan Guaidó.