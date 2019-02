Camps, tras declarar como imputado en la Audiencia Nacional: "Todo es una creación, un relato que no pueden romper"

Publicada el 01/02/2019 a las 17:09 Actualizada el 01/02/2019 a las 17:40

"Yo no he cambiado de opinión"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha afirmado al salir de su declaración como imputado en la Audiencia Nacional por contratos a la trama Gürtel que esta situación, ya que "desde la Izquierda" se "creó un relato y no pueden romperlo" porque interesa para mantenerle alejado de la política y al PP, su partido, señalado por corrupto; informa Europa Press.Esa es la explicación de Camps para las imputaciones que le han llevado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en relación a lade contratos de la Generalitat Valenciana que él presidía, como el del stand de la administración en"He estado imputado en algunas causas, sigo imputado en otras más y lo que intento explicar es que esto es una creación, un–y hay que dar la enhorabuena a quien lo pensó–, para dar la sensación de que yo iba a la presidencia de la Generalitat a hacer cosas que no se correspondían con lo que realmente me preocupaba", ha señalado en declaraciones a los medios.Según ha afirmado, "se creó un relato y". "Es necesario para seguir haciendo posibley que mi partido siga arrastrando una imagen de corrupción que no se corresponde", ha señalado, para defender que bajo su presidencia "todo lo que se hizo, se hizo bien, y no hay ni un dato, ni prueba ni circunstancia que varíe" esa afirmación.Sobre el hecho de que algunos colaboradores y compañeros de gestión, como Ricardo Costa, le estén señalando ahora ante el juez como responsable de las adjudicaciones objeto de la investigación, Camps se ha limitado a apuntar que "llevan 10 años diciendo justo lo contrario" y, si "en las últimas 48 horas por circunstancias personales" han "querido cambiar de opinión", es cosa suya., ha zanjado.Preguntado en particular por Álvaro Pérez, el Bigotes, ha reconocido que le conocía porque "organizaba los actos del partido", pero ha incidido en quepese al audio de la conversación telefónica grabada un 24 de diciembre en la que. Ahí nació, en su opinión, ese relato artificial construido en torno a su persona,Además, ha dicho que "no hay hilo conductor que valga" entre él y el Bigotes, tampoco el que fuera conseller y portavoz de la Generalitat Esteban González Pons , que según la declaración de Pérez, fueen Valencia a Orange Market."Esteban González Pons es un", ha destacado, para apuntar que a los dos les gusta "la convicción por el trabajo político y la seriedad y trabajar por los ciudadanos" y así, "cualquier otro tipo de atribución o tarea no se corresponde" con su "forma de ser"."¿Cómo es posible que diez años abierto en canal y nadie haya descubierto ni una reunión con policías como la de Dolores Delgado , ministra de Justicia o el exjuez Baltasar Garzón donde se habla de 'qué bueno que tengáis una red de prostitución para sacar información y extorsionar'?", ha planteado también Camps.Comparaba así su situación, rodeado de medios de comunicación a la salida de la Audiencia, con el menor "revuelo" que, a su juicio, provocan conductas de ministros socialistas. "Cuando veo todos los días que lostienen empresas para esconder beneficios y yo lo que tengo es la misma casa que tenía cuando entré en la Presidencia de la Generalitat y nada más que eso, me pregunto '¿Dónde está aquí esta historia que se ha contado? ¿Todo esto que se hacía aquí a cambio de qué era?'", ha planteado.