Condenan al alcalde de Cádiz por calumniar al anterior gobierno del PP

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al alcalde de Cádiz,, (Por Cádiz Sí se Puede), por unlocal del PP por el caso Loreto y le ha impuesto una(18 meses a diez euros diarios) así como la obligación deEn la sentencia, fechada el 28 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera probado que el primer edil ha cometido un delito de calumnias por afirmar en una reunión con vecinos y periodistas en 2016 que el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular suministróAsimismo, el tribunal. Sin embargo, cabe recordar que la sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo (TS).Por otra parte, la Audiencia Provincial, por las declaraciones que realizaron sobre el caso Loreto contra el anterior equipo de gobierno del PP.Cabe apuntar que la acusación particular —realizada por el PP— solicitópara los acusados por un presunto delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad.En julio de 2018,, a su jefe de Gabinete y al exconcejal de sendos delitos continuados de calumnias e injurias tras asegurar en dicha reunión que "no hay explicación que justifique dejar a sabiendas a un barrio consumir agua contaminada durante varios días", una absolución que fue recurrida por la acusación particular encabezada por la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez.Sin embargo, la sección cuarta de la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso presentado por la acusación particular y ha condenado al primer edil por un delito de calumnias con publicidad.El 14 de febrero del pasado 2017 el alcalde de Cádiz ratificó ante la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz que el anterior equipo de gobierno "entre el 19 de septiembre y el 13 de octubre de 2014 se distribuye—en el barrio de Loreto—, pese a que los informes de la UCA aconsejaban poner en conocimiento de las autoridades sanitarias los índice de e.coli y de bacterias que formaban parte del agua que se estaba suministrando". No obstante, aseguró que con dichas manifestacionesAdemás, afirmó que esperaba, porque "como no hubo una voluntad de difamar ni injuriar a nadie personalmente", espera "que se archive y se deje paso a lo que de verdad pasó para que nunca más vuelva a ocurrir, no por una cuestión política o de revanchismo".