Miquel Iceta pide un juicio por el 'procés' con garantías e independencia judicial

Publicada el 02/02/2019 a las 16:21 Actualizada el 02/02/2019 a las 17:07

PGE y universidades

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta , ha pedido que el juicio por elque comenzará próximamente sea con garantías e independencia judicial y ha asegurado que no cree que la sentencia esté escrita, porque eso "sería un fallo total del sistema", según informa Europa Press.En el acto Ciutats i Universitats celebrado este sábado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (UB), Iceta ha asegurado que "eso no se producirá" y ha deseado queimplicadas. También ha afirmado que la celebración del juicio es "la evidencia del fracaso de la política" y ha sostenido que hay elementos que se tendrían que haber ahorrado, tras lo que ha culpado al anterior Gobierno central de serAdemás, ha calificado de equivocada la decisión del Govern de "saltarse la legalidad" y ha insistido en que esta situación solo tiene salida a, tras lo que ha lamentado que este viernes no se celebrase la mesa de diálogo entre el Govern y los partidos.Sin embargo, ha celebrado que se haya aplazado al martes, y ha deseado que este encuentro sirva para poner cosas en común y superar esta situación, "para poder volver a", ha añadido el líder socialista.Iceta ha criticado que en los últimos años en Cataluña se haya hablado "de un solo tema" y ha pedido que se conecte mejor la universidad con el territorio, ya que considera que Cataluña tiene buenas cartas en la mano, pero que no se están jugando bien.En su intervención, el candidato del PSC a la Alcaldía del Barcelona,ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prevén un aumento en 80 millones de euros para becas universitarias en Cataluña , y que este incremento beneficiaría a 120.000 estudiantes.El candidato socialista también ha sostenido que Barcelona tiene como asignatura pendiente su interrelación con las universidades, ha añadido que se ha conseguido hacer de la ciudad un campus, en términos de morfología urbana, pero ha echado en falta que las universidades tengan "un rol concreto en la ciudad".En ese sentido ha propuesto impulsar un centro quey centros de investigación, también teniendo en cuenta el área metropolitana, "para acabar de ser una ciudad de conocimiento y talento, a nivel de proyección internacional".Ha reiterado que Barcelona necesita transparencia en el conocimiento een la promoción de la ciudad internacionalmente, para atraer "un determinado tipo de turismo, talento e inversiones productivas".